Dynasty Warriors: Origins arriva anche su Nintendo Switch 2

Durante il Direct di oggi è stato annunciato che Dynasty Warriors: Origins sta per arrivare anche su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/09/2025
Tre personaggi di Dynasty Warriors: Origins
Dynasty Warriors: Origins
Dynasty Warriors: Origins
Nel corso del direct di oggi ha trovato spazio anche la versione Nintendo Switch 2 dell'apprezzatissimo musou Dynasty Warriors Origins, che ha già anche una data d'uscita: il 22 gennaio 2026.

Anche i possessori della console di Nintendo potranno quindi vestire i panni dell'eroe senza nome e combattere contro orde di nemici, prendendo decisioni coraggiose per riportare la pace e riscrivere la storia. In generale, parliamo di un gioco d'azione tattico ambientato nell'epoca dei Tre Regni dell'antica Cina.

In contemporanea alla versione Nintendo Switch 2 di Dynasty Warriors Origins sarà pubblicato il DLC 4, che permetterà di scegliere un percorso differente e vivere nuovi sviluppi non inclusi nella storia principale. Immaginiamo che sarà disponibile anche per le altre versioni del gioco, quindi PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

