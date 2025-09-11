Dynasty Warriors: Origins è al suo minimo storico su Amazon, offerta con sconto XL

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione su Dynasty Warriors: Origins che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 46,70€ per la versione PS5, suo minimo storico!Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dynasty Warriors: Origins è stato rilasciato sul mercato lo scorso 17 gennaio 2025 ed è disponibile per PC e per PlayStation 5 e per Xbox Series X/S. Dynasty Warriors: Origins torna a far vivere ai giocatori l'epicità delle battaglie ambientate nella leggendaria era dei Tre Regni della Cina.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il titolo mantiene intatto lo spirito che ha reso celebre il franchise, arricchendolo con nuove battaglie tattiche da vivere al fianco degli eserciti alleati. Questa sinergia rende gli scontri più dinamici e avvincenti, offrendo un mix unico di azione frenetica e pianificazione strategica che continua a distinguere la saga.
La trama intreccia leggende e storia, permettendo di esplorare il vasto continente cinese in un'epoca segnata da eroi, rivalità e conquiste. Attraverso gli occhi di un protagonista originale, un "eroe senza nome", i giocatori potranno vivere una narrazione rinnovata, che offre un punto di vista inedito su un mondo tanto affascinante quanto crudele. Per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.