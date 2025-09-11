PlayStation e Panini insieme per celebrare 30 anni di gioco con una collezione speciale

PlayStation e Panini hanno annunciato una speciale collaborazione per celebrare i 30 anni della console Sony, attraverso la pubblicazione di una speciale collezione in edizione limitata.
Composta da trenta card che rendono omaggio ai giochi PlayStation più iconici, ma anche ai momenti più importanti per il brand e alle piattaforme che ne hanno costruito la storia, la collezione prodotta da Panini ripercorre tre decenni di innovazione e di passione.
Ognuna delle card si trasforma dunque in un omaggio a quella che è stata l'evoluzione del gaming, ma anche e soprattutto alle emozioni che titoli come God of War, The Last of Us, Gran Turismo e tanti altri sono riusciti a suscitare nell'animo di milioni di giocatori in tutto il mondo.
Disponibile a partire dal 29 settembre (data in cui Sony celebrerà il trentesimo anniversario europeo di PlayStation) in esclusiva per il mercato italiano, la collezione potrà essere acquistata presso tutti i punti vendita Gamelife o su gamelife.it.
I dettagli della collezione
A qualche mese dalle celebrazioni per i 30 anni di PlayStation con riferimento al debutto della console in Giappone, parte dunque anche qui da noi un'interessante iniziativa per festeggiare l'importante evento, in questo caso con una collezione prodotta in sole 4.000 confezioni sigillate.
La raccolta si articola in tre differenti categorie:
- 28 Card Base per un viaggio attraverso cinque generazioni di console PlayStation, dall'originale PS1 a PS5.
- 5 Card Rare dedicate a videogiochi che hanno ridefinito il concetto di intrattenimento, selezionati per il loro impatto culturale.
- Card Numerate, con quattro varianti cromatiche e diversi gradi di rarità per una card esclusiva dedicata a PS5 Pro - 30th Anniversary Edition.
- Ogni confezione conterrà 30 card in totale: le 28 Base, una Rara e una Numerata.