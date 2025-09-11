PlayStation e Panini insieme per celebrare 30 anni di gioco con una collezione speciale

PlayStation e Panini hanno annunciato una speciale collaborazione per celebrare i 30 anni della console Sony, attraverso la pubblicazione di una speciale collezione in edizione limitata.

Composta da trenta card che rendono omaggio ai giochi PlayStation più iconici, ma anche ai momenti più importanti per il brand e alle piattaforme che ne hanno costruito la storia, la collezione prodotta da Panini ripercorre tre decenni di innovazione e di passione.

Ognuna delle card si trasforma dunque in un omaggio a quella che è stata l'evoluzione del gaming, ma anche e soprattutto alle emozioni che titoli come God of War, The Last of Us, Gran Turismo e tanti altri sono riusciti a suscitare nell'animo di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Disponibile a partire dal 29 settembre (data in cui Sony celebrerà il trentesimo anniversario europeo di PlayStation) in esclusiva per il mercato italiano, la collezione potrà essere acquistata presso tutti i punti vendita Gamelife o su gamelife.it.