Football Manager 26 Mobile sarà un'esclusiva di Netflix

Non sappiamo precisamente quali siano i termini dell'accordo, ma al lancio il gioco potrà essere scaricato soltanto dalla sezione dedicata ai giochi di Netflix, sia su Android che su iOS .

Con l'annuncio della data di uscita arriva anche un dettaglio di una certa importanza per quanto riguarda Football Manager 26 Mobile : il gioco sarà infatti un' esclusiva di Netflix , ovvero potrà essere scaricato e utilizzato solo dagli abbonati al servizio video in questione.

Un accordo importante

La questione non viene spiegata in maniera approfondita, ma il comunicato stampa ufficiale da parte di Sports Interactive e Sega riporta semplicemente che Football Manager 26 Mobile sarà disponibile attraverso Netflix.

Il banner di Football Manager 26

In attesa di vedere più chiaramente la situazione, il gioco non dovrebbe dunque essere scaricabile al di fuori dell'abbonamento, almeno nel periodo di lancio, perché non è escluso che la situazione cambi successivamente.

Nelle ore scorse abbiamo visto che Football Manager 26 ha una data di uscita e un trailer della nuova interfaccia, con il lancio che finalmente è stato fissato per il 4 novembre 2025, dopo vari posticipi e vicissitudini.

Da notare, peraltro, che Football Manager 26 Mobile risulta essere l'unica versione del nuovo capitolo che non ha effettuato il cambio di engine, mentre le altre sono state sviluppate sulla base di Unity.