gamelife spiega come funziona il ritiro e la vendita del retrogaming: fatevi avanti collezionisti!

Inoltre, badate bene, che tutte le regole indicate sono valide specificatamente per il retrogaming e non per i normali videogiochi moderni.

Ovviamente in futuro le cose potrebbero cambiare, dato che la sezione retrogaming di gamelife è in continua evoluzione, così come lo sarà questa notizia.

Se avete dei dubbi, siete nel posto giusto, perché abbiamo tutte le informazioni più recenti per voi.

La catena gamelife si è da tempo data al retrogaming , ma esattamente come funziona? Quali sono i videogiochi accettati?

Come funziona il retrogaming presso gamelife

Le piattaforme di riferimento sono le seguenti:

Nintendo : Wii, Wii U, DS, 2DS/3DS, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo

: Wii, Wii U, DS, 2DS/3DS, Game Boy Advance, GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo PlayStation : PS2, PS3, PSP, PS Vita, PS1

: PS2, PS3, PSP, PS Vita, PS1 Xbox : Xbox 360, Xbox One

: Xbox 360, Xbox One E molte altre piattaforme retrogaming.

Va sottolineato come gamelife ritiri i vostri giochi usati retro, ma non obbligatoriamente tutti: il ritiro finale è sempre soggetto ad approvazione da parte del singolo negozio e può variare in base a diversi fattori tra cui, ad esempio, la giacenza eccessiva di un determinato gioco. Per questo vi conviene andare a chiedere a quello più vicino quali dei vostri titoli potrebbero essere accettati. Per scoprire il punto vendita più vicino a voi basta cercare il vostro comune a questo indirizzo.

Il Game Boy Advance è una delle piattaforme accettate

Ricordate che i giochi devono essere in perfette condizioni con tanto di custodia e manuale di istruzioni. Per quanto riguarda le console, vengono ritirate solo se sono in buono stato, se hanno tutti gli accessori e con il sigillo di garanzia integro. Inoltre, per il momento solo certi negozi le accettano, vediamo quali:

Rozzano (Mi) CC Fiordaliso

Bellinzago (Mi) Lombardo CC La Corte Lombarda

Stezzano (Bg) CC Le Due Torri

Roma (Rm) CC Maximo

Orio Al Serio (Bg) CC Orio Center

Venezia Mestre (Ve) CC Porte Di Mestre

Savignano Sul Rubicone (Fc) CC Romagna Shopping Valley

Sesto San Giovanni (Mi) CC Vulcano

Questo è solo l'inizio. L'area retrogaming arriverà presto in nuovi punti vendita.

Per sapere se i vostri giochi sono ritirabili, per conoscere le valutazioni, etc, recatevi in negozio. E se il gioco non fosse presente nel database, sarà il personale a ricontattarvi per comunicarvi le condizioni di ritirabilità. Come dicevamo, per trovare il punto vendita più vicino a voi basta cercare il vostro comune sul sito ufficiale di gamelife.