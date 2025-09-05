Al via i preordini del bundle PS5 e del DualSense Gold in edizione limitata di Ghost of Yotei da gamelife

Manca meno di un mese al lancio di Ghost of Yotei , e da questa mattina gamelife ha ufficialmente aperto i preordini del bundle a tema PS5 Slim Edizione Limitata Gold e del controller DualSense Gold . Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il bundle e il DualSense a tema Ghost of Yotei

Il bundle PS5 - Ghost of Yotei Gold Limited Edition include una versione speciale della console (formato Slim standard con lettore integrato), impreziosita da una decorazione dorata che raffigura il Monte Yōtei e motivi ispirati al viaggio di Atsu. Sul retro è inciso un sigillo che richiama le iconiche forme di PlayStation.

Il controller DualSense abbinato presenta lo stesso stile dorato sulla parte frontale e sulle impugnature, con la silhouette della protagonista disegnata sul touchpad. All'interno della confezione è incluso anche un codice promozionale per il gioco completo Ghost of Yotei, con tutti i bonus digitali del preordine. Il bundle è disponibile in prenotazione da gamelife al prezzo di 599,99 euro.

Se siete già in possesso di PS5, ma il controller a tema vi fa gola, sarete felici di sapere che potete acquistare il Controller Wireless DualSense - Ghost of Yotei Gold separatamente da gamelife, al prezzo di 85,99 euro.

Il bundle e il DualSense saranno disponibili al lancio di Ghost of Yotei su PS5, fissato per il prossimo 2 ottobre. Tenete presente che parliamo di prodotti a tiratura estremamente limitata, dunque se siete interessati il consiglio è di prenotarli prima che finiscano le scorte.