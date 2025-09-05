Al via i preordini del bundle PS5 e del DualSense Gold in edizione limitata di Ghost of Yotei da gamelife

Manca meno di un mese al lancio di Ghost of Yotei, e da questa mattina gamelife ha ufficialmente aperto i preordini del bundle a tema PS5 Slim Edizione Limitata Gold e del controller DualSense Gold. Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Il bundle e il DualSense a tema Ghost of Yotei
Il bundle PS5 - Ghost of Yotei Gold Limited Edition include una versione speciale della console (formato Slim standard con lettore integrato), impreziosita da una decorazione dorata che raffigura il Monte Yōtei e motivi ispirati al viaggio di Atsu. Sul retro è inciso un sigillo che richiama le iconiche forme di PlayStation.
Il controller DualSense abbinato presenta lo stesso stile dorato sulla parte frontale e sulle impugnature, con la silhouette della protagonista disegnata sul touchpad. All'interno della confezione è incluso anche un codice promozionale per il gioco completo Ghost of Yotei, con tutti i bonus digitali del preordine. Il bundle è disponibile in prenotazione da gamelife al prezzo di 599,99 euro.
Se siete già in possesso di PS5, ma il controller a tema vi fa gola, sarete felici di sapere che potete acquistare il Controller Wireless DualSense - Ghost of Yotei Gold separatamente da gamelife, al prezzo di 85,99 euro.
Il bundle e il DualSense saranno disponibili al lancio di Ghost of Yotei su PS5, fissato per il prossimo 2 ottobre. Tenete presente che parliamo di prodotti a tiratura estremamente limitata, dunque se siete interessati il consiglio è di prenotarli prima che finiscano le scorte.
Risparmia portando il tuo usato in negozio
gamelife offre la possibilità di risparmiare grazie alla valutazione dell'usato. In particolare, da oggi fino al 14 settembre, portando in negozio una PS4 funzionante e completa di accessori, otterrete uno sconto di 150 euro sull'acquisto del bundle PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition, pagando in totale 449,euro.
In alternativa, potete portare anche una PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch o videogiochi (anche retro): recandovi direttamente in negozio, potrete conoscere le valutazioni esatte dei prodotti da permutare.