Football Manager 26 presenta il calcio femminile con un trailer

Una delle novità più importanti di Football Manager 26 è l'introduzione del calcio femminile, ora al centro di un trailer dedicato che trovate qui sotto.
Questa novità risale a una promessa fatta da Sports Interactive nel 2021 e finalmente mantenuta grazie al prossimo gioco della serie, che includerà 14 campionati da 11 nazioni differenti, tutte integrate in un unico grande ecosistema. Non mancheranno anche squadre e campionati con licenza ufficiale. A questo proposito recentemete lo studio ha annunciato un accordo pluriennale con la WSL Football. Grazie a questa partnership Football Manager 26 e i prossimi episodi della serie avranno la licenza della Barclays Women's Super League e Super League 2, con squadre, foto di calciatrici, loghi e kit ufficiali.
Grande cura anche per il calcio femminile
Football Manager 26 garantirà per il calcio femminile la stessa meticolosa attenzione e cura messa per il calcio maschile. Sports Interactive, infatti, promette il "più grande database di calcio femminile" mai visto nei videogiochi.
Ovviamente sono state tenute in considerazione anche le differenze, con "un mercato dei trasferimenti diverso, contratti più brevi, meno clausole di rescissione e un sistema modellato sulle reali dinamiche del calcio femminile".
Non solo, Sports Interactive ha realizzato delle sessioni di motion capture con calciatrici reali per comprendere le caratteristiche del modo in cui le donne si muovono in campo, dal pressing ai passaggi, dai tiri alle esultane dopo una rete, in modo da realizzare movimenti più accurati e realistici.
Vi ricordiamo che Football Manager 2026 uscirà il 4 novembre su PC, console e mobile.