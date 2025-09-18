Football Manager 26 presenta il calcio femminile con un trailer

Una delle novità più importanti di Football Manager 26 è l'introduzione del calcio femminile, ora al centro di un trailer dedicato che trovate qui sotto.

Questa novità risale a una promessa fatta da Sports Interactive nel 2021 e finalmente mantenuta grazie al prossimo gioco della serie, che includerà 14 campionati da 11 nazioni differenti, tutte integrate in un unico grande ecosistema. Non mancheranno anche squadre e campionati con licenza ufficiale. A questo proposito recentemete lo studio ha annunciato un accordo pluriennale con la WSL Football. Grazie a questa partnership Football Manager 26 e i prossimi episodi della serie avranno la licenza della Barclays Women's Super League e Super League 2, con squadre, foto di calciatrici, loghi e kit ufficiali.