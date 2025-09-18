L'aggiornamento 1.4 di Frostpunk 2 arriva insieme alle versioni PS5 e Xbox Series X/S, introduce tante novità

11 bit studios ha annunciato il lancio delle versioni console di Frostpunk 2 , pubblicando contestualmente anche l'aggiornamento 1.4 per la versione PC , che introduce tra le altre cose il supporto per i controller. Quindi ora potete giocare al bel gestionale anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S e potete usare il vostro joypad anche su PC. In realtà le versioni console arriveranno il 20 settembre, ma intanto potete prepararvi psicologicamente.

Tante novità

Oltre al supporto per i controller, la patch 1.4 introduce anche un'interfaccia migliorata e aggiornamenti di bilanciamento al prologo.

Insomma, si tratta di un download altamente consigliato, che dovrebbe migliorare il gioco seguendo i feedback della comunità.

Proprio di feedback parla il team di sviluppo spiegando come è stato gestito il controller su PC. Nel caso, è stato preso a riferimento il primo capitolo. "Il nostro obiettivo era di rendere l'interfaccia il più intuitiva possibile, permettendovi di prendere decisioni importanti con un semplice tocco dello stick analogico."

Le novità dell'interfaccia sono quindi legate al nuovo sistema di controllo, e sono pensate per dare un accesso rapido alle azioni più importanti. Ad esempio con i tasti dorsali è ora possibile passare da un distretto all'altro dello stesso tipo, mentre un menu radiale dà accesso rapido alle azioni contestuali delle risorse. Tanti anche i bug sistemati e gli altri miglioramenti generali.