Il DLC Fractured Utopias di Frostpunk 2 ha una data di uscita

11 bit Studios ha svelato la data di uscita di Fractured Utopis, la prima espansione di Frostpunk 2, assieme a un nuovo trailer dedicato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/10/2025
La città in Frostpunk 2 Fractured Utopias
Frostpunk 2
Frostpunk 2
11 bit studios ha annunciato la data di uscita di Fractured Utopias, il primo DLC a pagamento di Frostpunk 2. Sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 dicembre.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che offre un assaggio delle novità in arrivo con questa espansione, pensate per aggiungere ulteriori strati di profondità alle meccaniche di gioco e dare maggiore peso alle scelte del giocatore.

Le novità dell'espansione

Il DLC mira a offrire una visione più strutturata e narrativa della modalità Utopia Builder, dove ogni fazione sogna una società ideale e propone un percorso unico per realizzarla. In particolare, sono state aggiunte 8 Utopie di fazione uniche, ognuna caratterizzata da nuovi sistemi, strumenti e un finale, 8 nuovi Poli di fazione e altrettante varianti specifiche del Distretto abitativo. A tutto ciò si aggiungono 100 nuovi eventi narrativi, 12 sboccabili unici per fazione (tra leggi, nuovi Poli e abilità), una nuova mappa e i 2 racconti Premium "Catastrofisti" e "Sopravvivenza".

Fractured Utopias sarà disponibile senza costi aggiuntivi per chi possiede la Deluxe Edition di Frostpunk 2 o in alternativa sarà possibile acquistabile separatamente, per quanto al momento non è stato ancora svelato un prezzo esatto.

