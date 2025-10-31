Samsung Galaxy Book6 Pro: trapelano dei leak, avrà la CPU Intel Core Ultra Series 3 “Panther Lake”

Samsung si prepara a entrare nella nuova era dell'informatica portatile con il Galaxy Book6 Pro, trapelato di recente su Geekbench. Il dispositivo sarà equipaggiato con i nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 "Panther Lake", destinati a ridefinire gli standard di efficienza, potenza e integrazione AI nei laptop di prossima generazione.

Secondo quanto emerso dal database di benchmark, il modello avvistato monta una CPU Intel Core Ultra 5 338H, appartenente alla famiglia Panther Lake. Questo chip, destinato alla fascia mainstream, combina prestazioni elevate e consumi contenuti, offrendo una configurazione ibrida con 4 P-core, 4 E-core e 4 LP-E core, per un totale di dodici core ottimizzati.