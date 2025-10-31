Samsung Galaxy Book6 Pro: trapelano dei leak, avrà la CPU Intel Core Ultra Series 3 “Panther Lake”

Samsung si prepara a entrare nella nuova era dell'informatica portatile con il Galaxy Book6 Pro, trapelato di recente su Geekbench. Il dispositivo sarà equipaggiato con i nuovi processori Intel Core Ultra Series 3 "Panther Lake", destinati a ridefinire gli standard di efficienza, potenza e integrazione AI nei laptop di prossima generazione.
Secondo quanto emerso dal database di benchmark, il modello avvistato monta una CPU Intel Core Ultra 5 338H, appartenente alla famiglia Panther Lake. Questo chip, destinato alla fascia mainstream, combina prestazioni elevate e consumi contenuti, offrendo una configurazione ibrida con 4 P-core, 4 E-core e 4 LP-E core, per un totale di dodici core ottimizzati.
Analisi della CPU del nuovo Samsung Galaxy Book6 Pro
Il processore presenta una frequenza base di 1,9 GHz e un boost fino a 4,7 GHz, supportato dalla GPU integrata Arc B370 basata sull'architettura Xe3, con 4 core grafici dedicati.
Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alla generazione precedente (Arrow Lake e Lunar Lake), in particolare nelle prestazioni grafiche e nei carichi AI, anche se i primi test disponibili su Geekbench utilizzano ancora il framework ONNX, fornendo solo un'anteprima delle reali potenzialità.
Le nuove CPU Panther Lake rappresentano il passo successivo della strategia di Intel per i laptop, con un'enfasi su AI integrata, grafica potenziata e gestione energetica avanzata.
Questa CPU Intel è perfetta per un device come il Samsung Galaxy Book6 Pro
Le prime analisi suggeriscono che queste CPU saranno ideali per piattaforme mobili come il Galaxy Book6 Pro, in grado di offrire un equilibrio perfetto tra autonomia e potenza.
Samsung, dal canto suo, conferma così il proprio impegno nel settore dei laptop premium, ampliando la gamma Galaxy Book con una linea che punta a combinare design elegante, potenza Intel di ultima generazione e funzionalità AI evolute. L'uscita ufficiale dei primi modelli con CPU Panther Lake è attesa per il CES 2026 a gennaio, con la distribuzione sul mercato prevista nel primo trimestre dell'anno.