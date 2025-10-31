Halloween: 6 6 6 videogiochi horror per la notte delle streghe

Chiaramente, non si parla di seicentosessantasei videogiochi (non basterebbero tutti i marshmallow del mondo per raccontarveli), ma abbiamo pensato a una formula originale per tirare le somme su un 2025 a tema horror che ha visto il ritorno di alcuni franchise storici, l'arrivo di una serie di piccoli titoli interessanti e, all'orizzonte, dei giganti nascosti da una fitta nebbia. Ecco quindi 6 videogiochi horror usciti nel corso di quest'anno, 6 piccole perle indie e 6 titoli che usciranno nei prossimi mesi e che non vediamo l'ora di scartare come dolcetti, sperando che non si rivelino uno sgradito scherzetto.

Halloween è il momento perfetto per mettersi seduti davanti a un fuoco, infilare il marshmallow in un bastone per farlo abbrustolire un po', e ascoltare quell'amico con la voce profonda che si proietta la luce della torcia sul viso e ci racconta di quel videogioco horror che gli ha fatto rizzare i peli sulle braccia. Ecco, oggi quell'amico siamo noi di Multiplayer.it: in questo speciale da brividi vogliamo fare il punto della situazione dei videogiochi "di paura", raccontandone 6 6 6 .

6 horror usciti nel 2025

Cronos: The New Dawn

Il primo dei 6 videogiochi horror usciti quest'anno arriva, dopo il successo del remake di Silent Hill 2, sempre da Bloober Team. Una storia dove l'horror si fonde con lo sci-fi. La fusione è, in effetti, il tema centrale di Cronos: una pandemia negli anni '80 ha decimato gli esseri umani, combinandoli e dando vita a terribili creature mutanti. L'unica possibilità per salvaguardare il futuro è tornare indietro nel tempo e recuperare alcuni VIP che sapevano qualcosa sulla pandemia.

Negli anni '80, una pandemia ha annientato l'umanità. In Cronos viaggiamo nel tempo per impedirlo

Nei panni di una Viaggiatrice del Tempo, si torna quindi a Cracovia, e più precisamente nel quartiere di Nowa Huta, parte dell'utopia comunista che voleva trasformare la Polonia in un centro nevralgico della lavorazione dei metalli in Europa. Il videogioco è un mix riuscitissimo di Resident Evil 4 e Dead Space: un survival horror tesissimo, dove le risorse sono contate e gli orrori che si affrontano sono in grado di assorbire i cadaveri dei loro simili per fortificarsi. Brutale, ma elegante e misurato, come lo abbiamo descritto nella nostra recensione.

Silent Hill f

Il Giappone degli anni '60 è un posto spaventoso, anche senza quella nebbia che comincia ad avvolgere Ebisugaoka, gettando nel panico Hinako Shimizu e i suoi amici. Amici, poi, è un parolone: invidie, gelosie, tradimenti e manipolazioni non mancano in una società che li vorrebbe incatenati a un certo modo di essere. Ma Hinako è una ribelle, anche se non è facile sopravvivere agli orrori del conformismo.

Dopo tanti anni di assenza, il brand di Silent Hill ritorna con un videogioco dove si scontrano tradizione e modernità. Sono tante le cose che cambiano rispetto al passato, ma l'essenza di Silent Hill, con i suoi scontri intergenerazionali e l'indagine dell'inconscio, è ancora lì. Peccato per un'attenzione esasperata all'azione, che di certo non rappresenta il meglio che Silent Hill f ha da offrire, ma la scrittura regala una parentesi emozionante sulla psiche di una donna fuori dal tempo. È proprio della scrittura che ci siamo innamorati, nella nostra recensione.

Dying Light: The Beast

Kyle Crane è stato rinchiuso per quindici anni, sottoposto a terribili esperimenti. E ora è comprensibilmente arrabbiato. Quindi, quando riesce finalmente a mettere il naso fuori dalla sua prigione e si trova davanti a un mucchio sterminato di zombie di cui disporre un po' come vuole, non gli sembra vero. Dying Light: The Beast è un enorme parco giochi dove sfogare tutte le frustrazioni del nostro protagonista.

In Dying Light: The Beast ci sono anche nemici più grossi e cattivi di noi

C'è di più, ovviamente: un grande open world, quattro alberi delle abilità, di cui uno completamente dedicato alla "modalità bestia", la novità più rilevante di questo capitolo. Kyle può infatti trasformarsi in una spietata macchina di morte, capace di fare a fette chiunque si trovi davanti. Tornano ovviamente anche le abilità di parkour, vero e proprio marchio di fabbrica della serie, che ci consentono di attraversare agilmente la mappa. Per leggerne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Little Nightmares III

Alone e Low sono due bambini in un mondo di adulti disgustosi, persi nella loro burocrazia e nella smania di consumare tutto senza fine. I due protagonisti del terzo capitolo di Little Nightmares dovranno cooperare per sfuggire a una serie di ambientazioni da incubo: un circo spettrale, un lugubre orfanotrofio, una strana fabbrica di caramelle, solo per dirne alcune.

Non mancheranno i momenti inquietanti e gli inseguimenti con i mostri

"Cooperare" è la parola chiave del gioco: per la prima volta nella serie, l'avventura si può affrontare in due giocatori, purtroppo solo online, senza co-op locale. Il cambio di sviluppatore, che da Tarsier Studio passa a Supermassive Games, non ha mescolato granché le carte: l'estetica è ancora quella, i puzzle sono sempre gli stessi, tutto è ancora quell'incubo inquietante che ci fece innamorare di Six. Si poteva sperare di più per il capitolo del cambiamento, ma anche questa volta il piccolo incubo è piacevole, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Hell is Us

Nulla spaventa di più dell'orrore della guerra. Lo sa bene Remi, che torna a casa da soldato dopo essere scappato anni prima. Ma il posto che chiama casa è molto diverso da come se lo ricordava: una guerra civile lo ha dilaniato e, mentre i due popoli che lo abitano, sabiniani e palomisti, si sterminano a vicenda, l'inferno spalanca le sue porte riversando all'esterno delle orribili creature. Esseri bianchi e senza volto, che attaccano gli umani.

C'è qualcosa di più orribile della guerra?

Così Remi è diviso nella sua missione: da una parte trovare le tracce della sua famiglia, che non vede da tempo e che spera sia ancora in vita in quell'orribile guerra fratricida; dall'altra fermare i mostri. Hell is Us è un videogioco unico nel suo genere: non c'è una mappa, non c'è un indizio a schermo, nessun indicatore che ti ricordi con chi devi parlare o dov'eri rimasto. È una sfida nella sfida: va studiato, interpretato ed eventualmente risolto. E il suo fascino è tutto qui: un oggetto desueto, raro, anche demodé, ma terribilmente affascinante, che fa paura mostrando i recessi più oscuri dell'animo umano. Per saperne di più, ecco la nostra recensione.

Vampire the Masquerade: Bloodlines 2

Ad Halloween non possono di certo mancare i vampiri. E quest'anno ce ne sono di illustri, dal momento che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è il sequel di un videogioco di culto, basato sulle regole del World of Darkness. Il primo titolo ha ormai sulle spalle più di vent'anni, e Bloodlines 2 ha dovuto superare numerosi intoppi produttivi prima di finire tra le zanne di The Chinese Room.

Come si può pensare a un Halloween senza vampiri?

Come ci si poteva aspettare dal curriculum dei suoi creatori, l'avventura dà il meglio di sé dal punto di vista narrativo, con una storia molto intrigante che racconta di un antico vampiro, il Nomade, che si risveglia nel corpo di un detective Malkavian, Fabien. Dei simboli sulla pelle gli impediscono di abbandonare i confini della città, e per risolvere il mistero dovrà avere a che fare con tutta la comunità vampirica. Il sistema di combattimento è meno rifinito, e alcune asperità tradiscono le difficoltà produttive del gioco... ma nemmeno un paletto nel cuore può fermare i vampiri nella notte delle streghe. Qui potete leggere la nostra recensione.