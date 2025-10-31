Annunciate due beta per Arknights: Endfield, una mirata esclusivamente a PS5

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno aperto le registrazioni per il "Beta Test II" di Arknights: Endfield, action RPG free-to-play. La fase di test inizierà il 28 novembre e sarà disponibile su PC e dispositivi mobili iOS e Android.
Contestualmente è stato annunciato anche il "PlayStation Technical Test", una seconda beta pensata esclusivamente per testare il gioco su PS5. In questo caso, le date non sono ancora state comunicate e verranno rivelate in seguito. Per entrambe le versioni, gli utenti interessati possono registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.
Trailer e novità della nuova fase di test
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che introduce nuovi personaggi e da una diretta in cui gli sviluppatori hanno illustrato molte delle novità previste per la beta.
Tra queste, una trama completamente riscritta con nuove cutscene e animazioni nei dialoghi, in cui le scelte del giocatore influenzano direttamente lo sviluppo degli eventi. I partecipanti potranno esplorare Wuling, una nuova regione che fonde estetica orientale e suggestioni futuristiche, creando un affascinante equilibrio tra tradizione e innovazione.
Sono stati presentati nove nuovi operatori, tra cui tre di rarità sei stelle: Ardelia, Last Rite e Pogranichnik. Il sistema di combattimento è stato rinnovato con abilità combinate, poteri migliorati e boss rivisitati per offrire sfide più coinvolgenti. Sul fronte gestionale, sarà possibile costruire e ampliare il proprio Complesso Industriale Automatizzato (AIC), fabbricare oggetti e utilizzare nuove funzionalità come la modalità foto, il supporto dei compagni e il rilevamento delle casse. La beta includerà anche controlli e grafica ottimizzati per PC e dispositivi mobili.
Arknights: Endfield è attualmente in sviluppo per PC, iOS, Android e PS5, con il lancio previsto nei primi mesi del 2026.