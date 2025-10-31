Annunciate due beta per Arknights: Endfield, una mirata esclusivamente a PS5

Gryphline e gli sviluppatori di Mountain Contour hanno aperto le registrazioni per il "Beta Test II" di Arknights: Endfield, action RPG free-to-play. La fase di test inizierà il 28 novembre e sarà disponibile su PC e dispositivi mobili iOS e Android.

Contestualmente è stato annunciato anche il "PlayStation Technical Test", una seconda beta pensata esclusivamente per testare il gioco su PS5. In questo caso, le date non sono ancora state comunicate e verranno rivelate in seguito. Per entrambe le versioni, gli utenti interessati possono registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo.