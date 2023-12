Arknights Endfield confermato per PS5, mobile e PC: il trailer dei The Game Awards

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere Arknights Endfield, un GDR 3D in tempo reale con elementi strategici. Sarà disponibile su PS5, mobile e Windows e riceverà anche un test tecnico per PC, che inizierà l'11 gennaio 2024, in esclusiva per PC Windows.

Il video ci presenta un luogo fantascientifico, in un regno post apocalittico, mentre una voce fuori campo ci dice che qualcuno è venuto per noi. Il video prosegue con una serie di scontri con creature sintetiche.

Purtroppo il video è molto breve e non ci permette di vedere molto altro, ma lo scorso mese è stato pubblicato un video di gameplay, che potete vedere qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate di Arknights Endflied?