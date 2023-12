The Rise of The Golden Idol annunciato con un trailer ai TGA 2023

The Rise of The Golden Idol è stato annunciato con un trailer nel corso dei The Game Awards 2023, come uno dei primi titoli presenti all'interno dell'evento, nella fase di pre-show e tra gli annunci a sorpresa.

The Rise of The Golden Idol è di fatto il seguito dell'ottima avventura The Case of the Golden Idol, da parte del team di sviluppo Color Gray Games e dell'editore Playstack, e la data d'uscita è prevista per il 2024, in attesa di un annuncio più preciso in questo senso. Vediamo intanto il primo trailer di presentazione andato in scena ai TGA 2023 di questa sera.