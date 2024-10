The Rise of the Golden Idol ha una data di uscita: il seguito dell'ottima avventura investigativa è vicino

Il publisher Playstack e il team di sviluppo Color Gray Games hanno annunciato la data di uscita di The Rise of the Golden Idol, seguito dell'ottima avventura grafica investigativa The Case of the Golden Idol, che arriverà il 12 novembre su PC e console.

Il capostipite, The Case of the Golden Idol, è stato premiato con diversi riconoscimenti e rappresenta una delle avventure grafiche più interessanti di questi anni, specialmente all'interno dello specifico ambito in cui si muove, ovvero l'avventura investigativa.

Questo rende ovviamente molto interessante anche The Rise of the Golden Idol, che promette di mettere in scena un altro caso entusiasmante da risolvere a suon di enigmi e dialoghi, su una base narrativa di notevole livello.