Indiana Jones e l'Antico Cerchio potrebbe comparire in qualche modo al GP degli Stati Uniti di Formula 1

Il messaggio è accompagnato da un video che sembra proprio introdurre una collaborazione di alto profilo per il gioco in questione, e sarà interessante scoprire di cosa si tratti, probabilmente nel corso del prossimo Gran Premio.

Sembra che ci sia una qualche collaborazione fissata tra Microsoft, Bethesda e Alpine per Indiana Jones e l'Antico Cerchio che potrebbe emergere nel prossimo Gran Premio di Formula 1 in USA , che si terrà ad Austin, in Texas, stando a un misterioso messaggio pubblicato dalla software house su X.

Cosa si nasconderà nella cassa?

Nel video a corredo vediamo un'enorme cassa di legno con stampato il titolo "Indiana Jones e l'Antico Cerchio" venire trasportata su un camion, con un riferimento piuttosto chiaro alle tipiche casse utilizzate per trasportare i preziosi manufatti antichi che compaiono nella serie cinematografica di Indiana Jones.



A stupire sono le dimensioni: la cassa appare veramente enorme, tanto da occupare l'intero rimorchio di un camion, dunque sembra avere a che fare con un'iniziativa alquanto appariscente per promuovere il lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Il percorso del camion sembra inoltre indicare che la destinazione è Austin, in Texas, dove si correrà appunto il prossimo Gran Premio degli USA di Formula 1, ma è difficile capire cosa possa esserci dentro alla cassa.

Potrebbe trattarsi di una livrea appositamente modificata per la Alpine, da sfoggiare durante il prossimo Gran Premio, considerando la collaborazione in corso con la scuderia in questione, ma non resta che attendere il prossimo fine settimana per scoprirlo.