Disney Dreamlight Valley ha ricevuto un aggiornamento che rende più comodo l'uso del controller

Disney Dreamlight Valley continua ad evolversi e ricevere miglioramenti, come possiamo vedere nel recente aggiornamento che, oltre a portare nuovi contenuti incentrati su Il Re Leone, ha anche applicato dei cambiamenti che rendono più comodo l'uso del controller.

In particolare, si tratta di una modifica che può tornare decisamente utile nella modalità creativa, ovvero la Edit Mode, che consente di costruire e modificare gli elementi dello scenario, dando libero sfogo alla creatività dei giocatori ma che potrebbe risultare piuttosto scomoda da utilizzare con un controller rispetto a mouse e tastiera.

La modifica aggiunta non è di enorme rilevanza a prima vista, ma può risultare molto importante per tutti gli utenti console che giocano utilizzando il controller, in quanto consente di scegliere tra due diverse tipologie di controllo.