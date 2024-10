La prenotazione del controller DualSense di Fortnite Edizione Limitata è disponibile su Amazon

Tramite Amazon è ancora possibile fare la prenotazione del controller DualSense di Fortnite Edizione Limitata . Il prezzo è 84,99€, mentre la data di uscita è fissata per il 7 novembre 2024. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito , quindi se fate l'ordine e poi arriva uno sconto, questo nuovo prezzo più basso sarà applicato in modo automatico alla vostra prenotazione senza che dobbiate eseguire alcuna azione. Se poi il prezzo dovesse risalire, voi manterreste comunque la cifra più bassa. Il controller sarà venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del controller in stile Fortnite

Il DualSense di Fortnite Edizione Limitata è un normale controller per PS5 (compatibile anche con PC e mobile). L'unica differenza rispetto al modello standard bianco incluso con ogni console è la colorazione. Si tratta di un modello azzurro, con una serie di disegni in stile graffiti dedicati al mondo del battle royale di Epic Games. Troviamo il personaggio in stile pesce, così come l'uomo-banana e vari loghi di Fortnite.

Il controller DualSense di Fortnite con la sua confezione

Al di là dell'estetica, il controller propone il touchpad, i grilletti adattivi, il feedback aptico, il microfono e altoparlante integrati. Non sono presenti accessori aggiuntivi o cavi per la ricarica.