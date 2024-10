Xbox Game Pass ha già sei giochi confermati a novembre, e sembra essere un mese eccezionale

Questi sono dunque i giochi già confermati per novembre 2024 su Game Pass:

Ovviamente non è un elenco completo, ma ci riferiamo intanto a quei giochi che hanno già una data di uscita annunciata all'interno di novembre e sono previsti arrivare nel catalogo di Game Pass, e già con questi emerge un quadro davvero molto interessante, dopo un ottobre già straordinario sotto molti aspetti.

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale sui giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre, che dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, ma intanto possiamo già iniziare a pensare ai giochi previsti su Xbox e PC Game Pass a novembre , considerando che ci sono già sei titoli confermati e che questi sembrano descrivere un mese eccezionale per il servizio.

StarCraft, Microsoft Flight Simulator 2024 e S.T.A.L.K.E.R. 2

Ribadiamo che questa non è la lista completa dei giochi che usciranno a novembre su Game Pass, ma solo di quelli che risultano già noti in quanto annunciati in precedenza, ma a questi se ne aggiungeranno altri.

Nel frattempo, proprio la prossima settimana, e probabilmente nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre, verranno annunciati i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre per Game Pass, che comprenderanno anche Call of Duty: Black Ops 6.

È evidente come le uscite novembrine risultino già molto interessanti: l'arrivo di StarCraft Remastered e StarCraft 2 è stato annunciato già nel corso della presentazione Xbox al TGS 2024 e rappresentano introduzioni di notevole importanza, sebbene limitate al PC per il momento.

Microsoft Flight Simulator 2024 è una delle maggiori produzioni interne da parte degli Xbox Game Studios per quest'anno, e si prospetta come la simulazione di volo definitiva, dunque da mettere sicuramente in download appena possibile.

Infine, il 20 novembre dovrebbe finalmente vedere l'uscita definitiva di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, uno dei giochi più attesi di quest'anno, dopo esserlo stato anche degli anni precedenti, considerando i vari posticipi a cui il progetto è andato incontro, per ovvi motivi considerando l'epopea di GSC GameWorld durante la guerra tra Russia e Ucraina.