StarCraft Remastered e StarCraft 2 arrivano su PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate

Tra i tanti annunci di Microsoft in occasione del Tokyo Game Show 2024 uno in particolare farà la gioia dei fan della serie StarCraft. Infatti, Phil Spencer ha svelato che StarCraft Remastered e StarCraft 2 presto arriveranno nel catalogo del Game Pass.

Due grandi classici del genere RTS

Lanciato nel 2017 StarCraft Remastered è una versione aggiornata del celebre strategico in tempo reale di Blizzard uscito nel 1999, che include anche l'apprezzata espansione Blood War. Questa versione maniene tutti i conenuti del titolo originale, ma presnte una grafica e comparto audio migliorati, supporta le risoluzioni moderne fino al 4K e altre migliorie. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di StarCraft Remastered.

StarCraft 2 invece è arrivato nel 2010 su PC, affermandosi come uno tra i migliori e i più amati strategici in tempo reale di sempre. Quella inclusa nel Game Pass sarà StarCraft 2: Edizione Campagne, che, oltre al gioco base, include anche le espansioni Heart of the Swarm, Legacy of the Void e Nova Covert Ops.