Threads of Time presentato da Xbox al Tokyo Game Show 2024

Nel corso dell'evento Xbox al Tokyo Game Show 2024 è stato presentato Threads of Time, un gioco di ruolo giapponese a turni ispirato da Chrono Trigger e Final Fantasy. Il giocatore dovrà viaggiare attraverso le epoche con il suo party, iniziando dalla preistoria, fino a raggiungere il futuro. Nonostante l'aspetto retrò, vanta una grafica 2.5D realizzata con Unreal Engine 5 e piena di effetti moderni, che rendono lo stile visivo davvero peculiare. Vediamo il trailer di presentazione:

Threads of Time non ha ancora una data d'uscita, ma intanto è prenotabile dallo store di Microsoft. I punti di riferimento degli sviluppatori sono sicuramente interessanti, come lo è quanto mostrato. Staremo a vedere se il risultato finale manterrà tutte le promesse fatte.