StarCraft Remastered e StarCraft 2 sono disponibili da oggi su Game Pass

Come ampiamente preannunciato, StarCraft Remastered e StarCraft 2 sono disponibili da oggi per gli abbonati a Game Pass . Più precisamente per chi è abbonato a PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. L'annuncio dell'arrivo della celebre serie di Blizzard nel catalogo del servizio era stato dato da Phil Spencer nel corso del Tokyo Game Show 2024 e ora si è concretizzato. Quindi, se non siete stanchi di bei giochi, correte a scaricarli perché ne vale decisamente la pena.

Due classici intramontabili

Starcraft risale al 1999, ma l'edizione presente su Game Pass è quella rimasterizzata del 2017, che include anche l'espansione Brood War. Questa versione maniene tutti i contenuti del titolo originale, ma presenta una grafica e comparto audio migliorati, supporta le risoluzioni moderne fino al 4K e altre migliorie. Se volete ancora più dettagli, leggete il nostro vecchio speciale dedicato a StarCraft Remastered.

StarCraft 2 risale invece al 2010. All'uscita fu considerato da giocatori e critica come uno dei migliori strategici in tempo reale di sempre, l'ennesimo capolavoro della Blizzard di allora, che non sbagliava un colpo, nonostante avesse già molti problemi interni. L'edizione presente sul Game Pass è quella completa, che comprende il gioco base e le espansioni Heart of the Swarm, Legacy of the Void e Nova Covert Ops. L'unico vero difetto del gioco è che ancora non è uscito StarCraft 3. A questo punto, chissà se uscirà mai. Intanto rigiochiamoci i primi due.