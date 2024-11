Il famoso attore Matthew Lillard parla di Five Nights at Freddy's e del suo ruolo fondamentale nel franchise

Matthew Lillard - l'attore di William Afton in Five Nights at Freddy's - ha svelato qualche dettaglio sulla propria partecipazione nel progetto, spiegando che sono stati i suoi figli a suggerigli di non perdere l'occasione, anche se nella prima pellicola non ha molto spazio.

Le parole di Matthew Lillard su Five Nights at Freddy's (SPOILER)

"Quando abbiamo iniziato non avevo idea di cosa mi aspettasse. Non giocavo a Five Nights, ma i miei figli sì. Così, quando è arrivata l'offerta, è stato il mio figlio di mezzo, Ace, a dirmi: "Devi accettare questo lavoro". William Afton è un ruolo enorme", racconta Lillard a GamesRadar+. "E lo stesso vale per la regista [Emma Tammi]".

Matthew Lillard nei panni di William Afton

"La regista mi ha detto 'guarda, non c'è molto da fare nel primo film, ma lui è il centro dell'universo in termini di malvagità'. Visto che di norma non riesco a lavorare ai sequel dei miei film, ero molto eccitato dall'idea di potermi appoggiare a una comunità. Sapete, a un certo punto all'inizio dei lavori, il creatore del gioco [Scott Cawthon] mi ha detto che tra circa un anno la gente non sarà in grado di immaginare William Afton senza pensare a me".

"E ho pensato che sarebbe stato molto interessante. Ho pensato che non potevo sapere cosa poteva succedere. Il risultato è che sono stato accolto con tanto amore dalla comunità di FNAF ed è davvero bellissimo", continua Lillard. "E quindi sono entusiasta di farne parte. Sono entusiasta di dare loro la prossima iterazione della storia. Credo che la adoreranno. Penso che abbiamo imparato molto. Penso che tutti noi abbiamo imparato molto da ciò che la gente voleva nel primo film".

Lillard è conosciuto come una specie di icona della cultura pop per aver recitato in Scream di Wes Craven, SLC Punk!, Hackers, così come nel film live-action Scooby-Doo che nei film d'animazione moderni del franchise. I millennials lo conoscono soprattutto come Shaggy, e ora una nuova generazione di ragazzi lo conoscerà come William Afton.

Per quanto riguarda il personaggio, bisogna sapere che William Afton, il co-proprietario e fondatore della Fazbear Entertainment, è l'assassino seriale che uccide i bambini al centro del franchise di Five Nights at Freddy's. Nei giochi e nel film, gli animatronics sono posseduti dagli spiriti delle vittime di Afton e sono in cerca di vendetta.

Parlando del prossimo film, segnalamo che è disponibile un primo poster ufficiale che svela un noto personaggio della serie.