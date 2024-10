Five Nights at Freddy's 2: il film ha un primo poster ufficiale che svela un noto personaggio della serie

Il messaggio su X che mostra il poster ribadisce anche la data di uscita del film , che resta fissata per il 5 dicembre 2025, dunque si tratta di un'attesa ancora lunga che lascia spazio a ulteriori teaser e informazioni sul titolo in questione.

Sembra proprio trattarsi di Toy Freddy , riprodotto in maniera piuttosto fedele in quella che sarà evidentemente la sua controparte cinematografica, facendo anche pensare che la storia del nuovo film sia destinata a seguire quella di Five Nights at Freddy's 2 il videogioco, proseguendo dunque con un adattamento piuttosto vicino agli originali.

Five Nights at Freddy's 2 , il nuovo film basato sulla celebre serie horror diventata una sorta di fenomeno virale in ambito videoludico e social, si è svelato ulteriormente in un primo poster ufficiale , che sembra svelare un noto personaggio della serie, ben riconoscibile da chi conosce i videogiochi.

La storia segue quella della serie di videogiochi?

Considerando come la lore della serie videoludica si sia espansa a dismisura in questi anni, il fatto che l'adattamento cinematografico non si limitasse a un primo capitolo era piuttosto prevedibile.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Visto il successo riscosso dal primo film, si è avuta subito la conferma di Five Nights at Freddy's 2, attualmente in produzione presso Blumhouse e con uscita prevista alla fine dell'anno prossimo.

Toy Freddy è uno dei principali antagonisti della serie, comparso per la prima volta nel secondo capitolo come versione riprogettava e avanzata di Freddy Fazbear, caratterizzato da una particolare personalità: nonostante l'aspetto affabile e cordiale in superficie, cela un animo decisamente inquietante.