Apple Arcade festeggia Hello Kitty e Halloween attraverso varie iniziative

Per il 50° anniversario di Hello Kitty saranno dunque disponibili nuovi costumi, cibi e pezzi di arredamento esclusivi, oltre a poter partecipare a "una grande festa a sorpresa" organizzata con i vari personaggi del cast per celebrare la ricorrenza.

Gli eventi di Halloween

Per quanto riguarda Halloween, invece, gli aggiornamenti sono svariati e riguardano diversi giochi all'interno del catalogo di Apple Arcade.

In particolare, sarà possibile trovare nuovi contenuti a tema nei seguenti titoli:

Rabbids Multiverse

Jetpack Joyride

Le avventure di Crayola

A Slight Chance of Sawblades

Temple Run

Lego DUPLO World

Japanese Rural Life Adventure

Temple Run: Puzzle Adventure

Simon's Cat: Story Time

In tutti questi titoli ci saranno eventi e contenuti a tema Halloween, che vanno livelli legati alle atmosfere della festività in questione a situazioni particolari, come una nuova festa in Japanese Rural Life Adventure, l'evento Tidal Terror in Jetpack Joyride o sfide specifiche in Temple Run, per fare alcuni esempi.