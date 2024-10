Xbox Game Pass perderà un altro gioco alla fine di ottobre, secondo l'app ufficiale

Nonostante non fosse stato comunicato nel post di Microsoft, sembra che Xbox Game Pass sia destinato a perdere un altro gioco alla fine di ottobre, con Dirt 5 che si è aggiunto alla lista dei partenti per il 31 ottobre 2024.

L'informazione deriva dall'elenco riportato nella sezione "presto non più disponibili" dell'app ufficiale, ma questa potrebbe comunque non essere una fonte perfettamente attendibile, stranamente, in base a quanto emerso proprio nelle ore scorse.

Dopo l'annuncio dei cinque giochi in procinto di lasciare il catalogo di Game Pass alla fine di ottobre, arrivato in concomitanza con quello dei nuovi titoli in arrivo nella seconda metà del mese, altri due titoli erano infatti comparsi nella lista dell'app, ma successivamente c'è stata un'ulteriore variazione.