Le avventure del maghetto più famoso del mondo del cinema si prestano più che mai a operazioni nostalgia o a riproposizioni che di volta in volta vantano rifiniture più o meno marcate. La sua serie di videogiochi in sinergia con LEGO, assieme a quella di Star Wars, è la più longeva, e a conti fatti anche questa remaster - perché di remaster si tratta , non di remake - ha dalla sua un'ottima combinazione di ben sette videogiochi differenti (uno per "anno scolastico" alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, organizzati in due pacchetti diversi) e un aggiornamento grafico evidente e rispettabilissimo, proposto tra l'altro a un prezzo accessibile.

È chiaro che LEGO Harry Potter Collection è pensato innanzitutto per i fan dei libri di J. K. Rowling , o comunque per i cultori della saga cinematografica: è all'immaginario di quest'ultima, soprattutto, che la produzione di Traveller's Tales strizza continuamente l'occhio, riproponendo - in piena filosofia LEGO - le scene e i momenti più iconici con una dose di ironia mai volgare e sempre in grado di strappare un sorriso. La cura con cui viene ricostruito l'intero contesto narrativo, oltre che i suoi ambienti, è poi meticolosissima: in questo i videogiochi targati LEGO hanno sempre dato prova di notevole impegno, e il pacchetto definitivo delle avventure di Harry Potter non fa che riconfermarlo.

Una remaster per l’attuale generazione: cosa cambia?

Abbiamo sottolineato come a suo tempo LEGO Harry Potter Collection fosse già tornato sulle ormai console di vecchia generazione (la prima pubblicazione in assoluto, poi, risale addirittura all'era PlayStation 3 e Xbox 360). Era il 2016, e questa prima remaster cercava di aggiornare i titoli in questione, rendendoli disponibili in vesti grafiche un po' più dignitose. Ora, nel 2024, si tenta il passo successivo, anche a riguardo delle prestazioni garantite dall'attuale generazione di console. Su PlayStation 5, dove abbiamo completato nuovamente l'intera avventura, LEGO Harry Potter Collection vanta una combinazione di 4K e 60 FPS, oltre a una serie di ulteriori migliorie, come le ombre ad alta risoluzione, le texture migliorate e, su PlayStation 5, il supporto al DualSense.

A voler essere fiscali non siamo certi che quest'ultimo aspetto sia stato pensato in modo troppo intelligente: il DualSense, tramite l'altoparlante, ci permette di capire quando, in un determinato livello, vi è un elemento nascosto di interesse. Un collezionabile, insomma, come gli studenti in pericoloso del primissimo LEGO Harry Potter e la pietra filosofale. Ora, il problema è che, finché non avrete salvato quel poveretto, lo speaker continuerà ad emettere i suoi lamenti disperati, e ciò è fastidiosissimo, non solo perché ripetitivi fino allo sfinimento, ma perché vanno a sovrapporsi all'audio generale del livello (tant'è che il nostro consiglio è quello di disattivare la funzionalità specifica).

I miglioramenti grafici di LEGO Harry Potter Collection sono evidenti

Va anche detto che, tutto sommato, LEGO Harry Potter Collection era ancora perfettamente fruibile su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità della versione digitale della versione per console precedente. L'acquisto ex novo della remaster ha senso fondamentalmente solo se avete proprio bisogno del 4K o dei 60 FPS, non per altro. Per fortuna, anche se non è previsto l0aggiornamento gratuito, i possessori della versione "vecchia" possono acquistare la nuova a prezzo ridotto, e dunque non ai 40 euro che costituiscono il prezzo di lancio su console di nuova generazione. Una via di compromesso che certo ha più senso della recente operazione con Until Dawn.