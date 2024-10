Un trailler magico ci ricorda che LEGO Harry Potter Collection è disponibile da oggi

LEGO Harry Potter Collection è disponibile a partire da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, come ci ricorda il magico trailer di lancio che potete vedere di seguito. Di cosa si tratta? Semplicemente di una raccolta rimasterizzata di LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, i due giochi LEGO di TT Games che comprendono l'intera serie.

Tutta la serie

L'editore Warner Bros. Games ha spiegato che chi possiede gli originali può ottenere la raccolta con uno sconto, secondo le seguenti modalità:

"Se possiedi già LEGO Harry Potter: Anni 1-4 O LEGO Harry Potter: Anni 5-7 in versione digitale, puoi ottenere la LEGO Harry Potter Collection in versione digitale per un prezzo scontato. Se possiedi sia LEGO Harry Potter: Anni 1-4 sia LEGO Harry Potter: Anni 5-7 in versione digitale, puoi ottenere LEGO Harry Potter Collection sempre in versione digitale per un prezzo ancora più scontato."

Tutti gli altri dovranno pagarla a prezzo pieno, ossia 39,99 euro. Vediamo i requisiti di sistema della versione PC.