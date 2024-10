Nitro Gen Omega è stato annunciato con un trailer: è il nuovo RPG tattico di DESTINYbit

Il team italiano DESTINYbit ha presentato con un trailer Nitro Gen Omega, un RPG tattico in stile "spaghetti anime" in cui, alla guida di personaggi che sembrano usciti da un cartone animato giapponese, dovremo metterci alla guida di potenti mech e cimentarci con battaglie man mano più complesse.

Ambientato in un futuro post-apocalittico, in cui l'umanità ha perso la guerra contro le macchine, Nitro Gen Omega ci mette al comando del leader di una squadra di mercenari che sopravvivono portando a termine contratti per conto dei vari insediamenti ancora attivi.

Nel gioco avremo la possibilità di costruire il nostro mech, personalizzarlo e potenziarlo, reclutare nuovi piloti e fare in modo che possano ambientarsi nella nostra base volante prima di partire per una nuova missione.

Da soli o nell'ambito di un comparto online persistente, con anche l'elemento della morte permanente e tutti i personaggi generati da un sistema procedurale, dovremo scoprire i segreti dello scenario che ci circonda e fare del nostro meglio per sopravvivere.