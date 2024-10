LittleBigPlanet 3 e tutti i suoi DLC verranno rimossi da PlayStation Store a fine mese

Media Molecule ricorda a tutti che, come precedentemente stabilito, LittleBigPlanet 3 e tutti i suoi DLC verranno rimossi da PlayStation Store, e tale rimozione è fissata per la fine di ottobre, dunque ormai manca poco.

Tutti coloro che hanno già acquistato il gioco e le relative espansioni, tuttavia, potranno continuare a giocarci, dunque se siete interessati e non avete ancora il titolo nella libreria, tenete presente che rimarrà a disposizione sul mercato digitale solo fino al 31 ottobre 2024.

Il gioco è uscito nel 2014, dunque ha avuto finora una carriera decisamente lunga e non è chiaro il motivo per cui, dopo dieci anni, Sony abbia deciso di rimuovere completamente il titolo in questione dal mercato, almeno per quanto riguarda la versione digitale.