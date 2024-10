I nostalgici di Desert Strike saranno felici dell'annuncio di Cleared Hot

MicroProse ha annunciato che sarà l'editore dello sparatutto a base di elicotteri Cleared Hot, uno sparatutto a base di elicotteri, seguito spirituale di Desert Strike: Return to the Gulf. Sviluppato da Cfinger Games Cleared Hot combina azione ed elementi tattici in un mix che ricorda inevitabilmente il gioco di Electronic Arts del 1992. Si propone di offrire un'esperienza di gioco elettrizzante per gli appassionati del genere.