Samsung chiede scusa a tutti per aver guadagnato solo 6.8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre

Samsung ha recentemente sorpreso il mercato con una dichiarazione inusuale: il colosso della tecnologia ha infatti chiesto scusa per aver registrato "solo" 6,78 miliardi di dollari di profitto operativo nel trimestre più recente , mancando le aspettative degli analisti di circa 900 milioni di dollari. La dichiarazione, attribuita al Vicepresidente Jun Young-hyun, riconosce le preoccupazioni sollevate riguardo alla competitività tecnologica dell'azienda e al futuro, affermando che i dirigenti si assumono la responsabilità per i risultati "deludenti".

La causa della crisi

Samsung ha affrontato un periodo difficile dopo la pandemia, con una diminuzione della domanda di chip di memoria. La situazione sembrava migliorare grazie al boom dell'intelligenza artificiale, che ha fatto crescere i profitti dell'azienda di 15 volte nel trimestre precedente, grazie anche alla vendita dei chip ad alta larghezza di banda (HBM) a clienti come Nvidia. Tuttavia, Samsung ha rivelato che le vendite di HBM3E sono state ritardate a causa di un importante cliente, offrendo così spazio ai concorrenti, come SK Hynix, di riempire il vuoto.

La GPU NVIDIA H100.

Anche la concorrenza cinese sta esercitando una pressione crescente, soprattutto nelle vendite di chip utilizzati in dispositivi come gli smartphone. Proprio per questo, per affrontare la crisi, l'azienda ha imposto una settimana lavorativa di sei giorni ai dirigenti e si sta impegnando a migliorare la competitività tecnologica.