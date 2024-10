Se vi piace soffrire state tranquilli, perché Croc: Legend of the Gobbos permetterà di usare i controlli tank

Argonaut Games ha annunciato che gli amanti della sofferenza possono stare tranquilli, perché l'edizione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos consentirà di selezionare i controlli tank (avete presente i primi Resident Evil?). È vero che erano uno dei principali problemi del gioco, nonché l'elemento attualmente meno digeribile per chi volesse rigiocarsi la versione originale, ma evidentemente più di qualcuno ci è affezionato, tanto che gli sviluppatori hanno deciso di affiancarli al nuovo sistema di controllo , molto più moderno.

Tank

"In origine, Croc aveva i controlli tank sul D-Pad." Ha premesso Argonaut in un post su X, per poi continuare a dare la notizia: "Il miglioramento più richiesto per la remaster è stato quello di aggiungere dei controlli analogici più moderni e fluidi, con la telecamera sistemata. Ma se siete presi dalla febbre della vecchia scuola, non temete, perché supporteremo anche i controlli tank sul D-Pad!"

Scherzi a parte si tratta di un'ottima notizia, visto che è comunque un'opzione in più e non in meno. Del resto c'è chi ha finito il gioco usandoli, quindi è chiaro che Croc fu costruito anche intorno a essi. Oggi non sono molto amati, ma all'epoca erano abbastanza comuni.

Per chi non lo sapesse, Croc: Legend of the Gobbos nacque come uno Yoshi 3D. Quando i rapporti tra Argonaut e Nintendo si raffreddarono, il lavoro fatto fu riciclato in un platform originale, che vendette anche molto bene: più di tre milioni di copie solo su PS1.