Se non vedete l'ora di giocare a Croc: Legend of the Gobbos, allora lanciatevi su queste tre ore di gameplay

Per chi volesse vedere in azione l'edizione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos, questa è l'occasione perfetta. No davvero: avete l'opportunità di ammirare ben tre ore circa di gameplay della nuova versione, sviluppata dalla rediviva Argonaut Software. Alcuni membri del team di sviluppo hanno infatti mostrato e commentato il gioco dal canale YouTube My Life in Gaming, svelando tanti dettagli su ciò che accadeva sullo schermo.