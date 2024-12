Croc: Legend of the Gobbos è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Il publisher Rock It Games e gli sviluppatori di Argonaut Games hanno annunciato il rinvio della remaster di Croc: Legend of Gobbos. In precedenza il lancio era previsto durante il corso di questo mese, con il nuovo periodo di uscita ora fissato al primo trimestre del 2025, sempre su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via GOG in formato digitale e in formato fisico per PS5.

Come da prassi, il posticipo è stato accompagnato da un messaggio degli sviluppatori, che si scusano per il ritardo e spiegano che è necessario per dare tempo al team di confezionare la migliore esperienza possibile. Del resto, i fan hanno atteso a lungo il ritorno di Croc, 27 anni per l'esattezza, e probabilmente non avranno problemi ad aspettare giusto qualche mese in più se serve per assicurare un prodotto di qualità.