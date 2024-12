Un prototipo di Metroid strategico è stato creato dagli ex di Ubisoft Milan prima di Mario + Rabbids

Nel corso della nostra intervista con alcuni dei componenti di Day 4 Night Productions, che trovate qui sotto, il managing director Gian Marco Zanna ha rivelato un curioso retroscena riguardante il suo collega Luca Breda, che a quanto pare ha realizzato un prototipo di Metroid strategico durante il suo periodo in Ubisoft Milan.

Tra i principali fautori dell'ambizioso progetto che è poi diventato Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Breda non ha mai presentato quel prototipo a Nintendo, ma è chiaro che l'idea di trasformare una fra le più celebri proprietà intellettuali della casa giapponese in uno strategico veniva accarezzata già da qualche tempo.

"Luca non è semplicemente una persona che ha contribuito a Kingdom Battle: Luca è effettivamente il combat director di Kingdom Battle e anche di Sparks of Hope, quindi è colui che ha ideato il sistema di combattimento", ha raccontato Zanna nell'illustrare i meriti del suo collega.

"Davide Soliani voleva realizzare un gioco di combattimento e ha trovato in Luca la sponda che gli ha consentito di tradurre in regole di gameplay le sue idee. Vi faccio un esempio: quando è stato creato il concept di Kingdom Battle, Luca è stato fra i primi, se non il primo, insieme a Davide, a ideare un gioco strategico con Mario."

"Un gioco strategico con Mario a me sembrava un abominio", ha confessato Zanna. "Trovavo l'idea abbastanza eccezionale, se non assurda; e devo dire che Luca è uno dei fautori di questa pura follia. Io non credevo che avrebbe avuto successo, anche se poi così è stato."