Day 4 Night, scopriamo il dream team italiano dei designer di Mario + Rabbids e Red Dead Redemption

"Il lavoro da remoto per me e Christian è una cosa normale", dice Davide. "Pur essendo in due luoghi diversi, sfruttiamo tutto ciò che la tecnologia mette a disposizione. Videoconferenze, tool per la condivisione del progetto che si modificano in tempo reale, che sono totalmente diversi dalla documentazione statica che si faceva una volta."

L'altra testa di questa idra immaginaria che ci sta narrando è rappresentata da Davide Soliani , di cui abbiamo ripercorso la carriera in quest'intervista di qualche anno fa. Nella sua vita c'è un pre e un post Mario + Rabbids Kingdom Battle , titolo che ha diretto, e con cui è diventato noto a livello internazionale. La stanza da cui ci parla Davide, in Italia, è l'opposto di quella di Christian. È circondato da un peluche di Super Mario alto più di un metro, che arriva direttamente da Tokyo, da teche con varie action figure (Rabbids compresi), custodie, poster, un dipinto di Zelda, perfino una bicicletta.

Christian maschera lo sfondo con un filtro blur, ma da ciò che possiamo intravedere si trova in una stanza abbastanza asettica, e da lui è mattina, mentre da noi quasi le sei del pomeriggio. Cantamessa si occupa di videogiochi da decenni , curando sia il level design sia - soprattutto - la parte narrativa; ha iniziato nel 1996 scrivendo un'avventura grafica, ma soprattutto ha lavorato a Grand Theft Auto: San Andreas e Manhunt , ma il suo pinnacolo (finora) è Red Dead Redemption ("lead designer and writer", citano i crediti). "Siamo un cervello unico composto da due persone diverse. Abbiamo una bocca sola con cui comunichiamo la direzione del progetto al team".

" Siamo tipo i fratelli Coen . Lo dico come dinamica registica, non per paragonarci a dei geni del cinema." A parlarci è Christian Cantamessa, e lo fa in videochiamata da Los Angeles, dove vive e lavora. È uno dei due fondatori di Day 4 Night, il neonato studio tra Italia - dove al momento opera gran parte del personale - e California.

Prima il gioco, poi la società

"Io e Christian ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo lavorato assieme in Ubisoft Milano" dice Soliani. "Poi le nostre strade si sono divise: lui è andato in Scozia, io in Inghilterra, poi lui in America e io in Canada, ma ci siamo sempre tenuti in contatto, anche con l'intenzione prima o poi di fare qualcosa insieme. Però sai, sono quelle cose che dici e magari non si realizzano mai."

Davide Soliani, la foto dall'archivio di Day 4 Night. A breve ne scatteranno di nuove!

"Circa un anno fa, credo per il compleanno di Christian, prima abbiamo scherzato a riguardo, poi abbiamo iniziato a discutere di svariate ipotesi, fin quando non abbiamo deciso di fare le cose in modo più concreto, e lavorare a un deck: una presentazione dell'idea, e siamo finiti a mostrarla in America a tante compagnie diverse in pochissimo tempo, vedendo varie realtà". "Questa è un po' la parte mitologica" scherza Cantamessa, "sembra una cosa inventata per fare buon storytelling, ma è andata proprio così."

Più che il processo che ha portato alla fondazione di Day 4 Night, tuttavia, è interessante il perché sia nata. Non è una società che Soliani e Cantamessa hanno suggellato, per poi successivamente decidere su cosa lavorare. È andata all'opposto: in quella conversazione informale, probabilmente non hanno discusso dell'azienda, ma del progetto per cui è stata edificata. È scaturita da un'esigenza creativa.

Christian Cantamessa, foto dal sito di Day 4 Night

"È nato prima il progetto", ci racconta Davide, "e poi abbiamo costruito tutta l'infrastruttura per renderlo possibile. Nel giro di pochissimo tempo, sin da subito direi, quasi tutte le compagnie hanno reagito positivamente... dopo c'è stato chi ha fatto il passo definitivo, dandoci i soldi per realizzarlo. E a quel punto c'era una cosa da fare: mettere in piedi un team, uno studio."

"Per aggiungere un dettaglio", continua Christian, "noi abbiamo preso il rischio personale di licenziarci, prima di avere un nuovo lavoro, una cosa che ti sconsigliano sempre. Abbiamo lasciato i nostri posti di lavoro confortevoli per tentare quest'avventura. Un salto nel buio più totale."

"Inseguiamo un sogno, senza reti di protezione. Avevamo l'assoluto bisogno creativo di fare qualcosa che ci faccia sentire ripagati" chiosa Davide.