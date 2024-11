Assassin's Creed Shadows e l'arte della furtività: Ubisoft svela nuovi dettagli sulle meccaniche stealth

Nell'articolo viene spiegato che entrambi i protagonisti di Assassin's Creed Shadows potranno usare l'abilità Observe per evidenziare e identificare target di vario genere, come nemici, bottino da raccogliere, oggetti collezionabili e obiettivi di quest. Tuttavia, Naoe avrà anche accesso alla Vista dell'Aquila , che le permette di ottenere ancora più dettagli sull'ambientazione, come ad esempio i nascondigli che può utilizzare e individuare, osservare e marchiare i nemici dietro muri e ostacoli.

Gli attrezzi del mestiere

Da buona shinobi, Naoe potrà sfruttare anche una serie di meccaniche stealth inedite nella serie, come la possibilità di sfruttare le ombre per celarsi alla vista dei nemici, di strisciare a terra e camminare accovacciati per fare meno rumore. Non manca inoltre la possibilità di infilarsi nelle fessure, di nascondersi in spazi e scatole minuscoli, afferrare brevemente i nemici da dietro e trascinarli nelle ombre prima di ucciderli e, naturalmente, di eseguire doppie uccisioni.

Non solo, Naoe avrà a disposizione anche quattro attrezzi ninja pensati appositamente per farsi strada tra i ranghi nemici senza ingaggiare combattimenti diretti. In particolare vengono citate le bombe fumogene, utili per creare confusione e far perdere le proprie tracce, i kunai, che permettono uccisioni rapide mirando nei punti giusti, gli shuriken, che possono stordire gli avversari o essere utilizzati per creare diversi colpendo vari oggetti, e le campane shinobi, che potremo lanciare per allontanare una guardia o attirarla in una trappola.

Tutte queste opportunità non significa che avrete vita facile. Se i nemici capiranno che c'è qualcosa che non va inizieranno a pattugliare la zona in coppia, rendendo più difficile eseguire imboscate ed uccisioni silenziose. I samurai, poi, sono particolarmente pericolosi: non possono essere eliminati sfruttando le bombe fumogene, possono evitare un uccisione con la lama celata e, in generale, sono più furbi dei nemici comuni e meno inclini a cascare nei vostri trucchetti.

Il samurai Yasuke, invece, è più abile nei combattimenti che nello stealth, ma può comunque sfruttare un arco per delle uccisioni silenziose dalla lunga distanza ed eliminare un nemico rapidamente con un arma da mischia se riesce ad avvicinarsi abbastanza senza farsi notare.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile dal 14 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC. Nel frattempo Assassin's Creed Syndicate ha recentemente ricevuto un aggiornamento grazie al quale ora gira a 60 fps su PS5 e Xbox.