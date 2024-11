È in arrivo un PlayStation Showcase o uno State of Play? Risponde un noto leaker

È in arrivo un PlayStation Showcase o uno State of Play? Ormai da alcune settimane si rincorrono i rumor in merito a un possibile (e imminente!) evento organizzato da Sony, probabilmente in concomitanza con il trentesimo anniversario di PlayStation che cade il 3 dicembre.

Ebbene, cosa dice al riguardo il noto leaker billbil-kun? "Al momento non ho una risposta", ha scritto, "ma so che dietro le quinte di PlayStation molte cose si stanno muovendo, ci sono dei preparativi in corso e a breve vi porterò delle notizie."

Questione di giorni, forse soltanto di ore, insomma, e ne sapremo di più. Di certo billbil-kun si pone come una fonte decisamente affidabile, avendo azzeccato quasi ogni previsione durante la sua ormai lunga attività di leaker, dunque ci si può fidare.