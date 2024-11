Galaxy Z Flip7 potrebbe avere il fantomatico Samsung Exynos 2500, ed uscire anche in versione economica FE

Finora la serie Flip ha sempre utilizzato processori Snapdragon di fascia alta, a partire dallo Snapdragon 855 Plus del modello originale fino all'8 Gen 3 dell'attuale Galaxy Z Flip6. Inoltre, la produzione stessa dell'Exynos 2500 è avvolta nel mistero e sembra che non sarà utilizzato nei nuovi Samsung Galaxy S25.

L' Exynos 2500 si sta rivelando uno dei chip più misteriosi degli ultimi anni. Nonostante le numerose indiscrezioni, il suo futuro rimane incerto, con voci contrastanti sulla sua effettiva produzione e destinazione. Un recente rumor, proveniente da una fonte generalmente affidabile, suggerisce per esempio che il chip potrebbe alimentare il Samsung Galaxy Z Flip7 , il prossimo smartphone pieghevole di punta di Samsung.

Exynos 2500 e Samsung Galaxy Flip7

Samsung, negli ultimi anni, ha adottato una strategia a due chip per i suoi Galaxy S, utilizzando Snapdragon in Corea e Nord America ed Exynos negli altri mercati. Tuttavia, nel 2023 si è verificata un'eccezione con S23, con l'adozione di Snapdragon su tutti i modelli e per tutti i mercati, mentre l'Exynos 2300 è stato accantonato.

Il post di Jukanlosreve sui nuovi Galaxy ZFlip7

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung aveva deciso di "saltare" una generazione di chip Exynos per tornare nel 2024 con una proposta più competitiva, dopo anni di inferiorità rispetto a Snapdragon. Quest'anno, l'Exynos 2400 è effettivamente tornato, ma solo sui modelli "base" e "Plus" della serie Galaxy S24, mentre l'Ultra è stato prodotto esclusivamente con Snapdragon con ottimi risultati, come emergeva nella nostra recensione di S24 Ultra. Le ultime voci suggeriscono che nel 2025 si potrebbe ripetere lo scenario del 2023, con l'adozione esclusiva di Snapdragon. A quanto pare, il progetto dell'Exynos 2500 è stato completato, ma la resa nelle fonderie sarebbe molto bassa, con circa il 70% dei chip difettosi.

È possibile che l'azienda stia lavorando per ottimizzare i processi produttivi e migliorare la resa dei chip, in modo da poterli utilizzare nei suoi futuri dispositivi, incluso il Galaxy Z Flip7. Se questa previsione si rivelasse corretta, il 2025 potrebbe vedere il lancio di due modelli di Galaxy Z Flip con chip Exynos. La stessa fonte, infatti, sostiene che il nuovo modello economico della serie, nome provvisorio Galaxy Z Flip7 FE, sarà basato sull'Exynos 2400e, una versione leggermente depotenziata dell'Exynos 2400, già presente sul Galaxy S24 FE.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? L?Exynos 2500 riuscirà ad avere il suo spazio nella line-up 2025 di Samsung? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Samsung ha presentato anche la next-gen della sua IA generativa: si chiama Gauss2 e viene già utilizzata.