La Base verticale per PS5 Slim e Pro è in sconto su Amazon Italia

Inizia una nuova settimana ma le offerte del Black Friday 2024 certamente non si interrompono su Amazon Italia. Gli sconti proposti dalla piattaforma si applicano a tantissimi prodotti ed è quindi l'occasione giusta per recuperare qualcosa di cui avevamo bisogno che è ora a un prezzo molto interessante. Ad esempio possiamo vedere la Base verticale per PS5 ora in promozione. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 29,99€. Lo sconto è del 13%. L'unico problema è che il prodotto sarà spedito entro 1-2 mesi.

Le caratteristiche della Base verticale di PS5

La base verticale per PlayStation 5 è necessaria per il modello Slim e per il modello Pro. I primi modelli di PS5 includono la base verticale, mentre quelli successivi no. Inoltre, la base verticale dei primi modelli non è compatibile con PS5 Slim e Pro, quindi se avete queste due versioni della console di Sony dovete obbligatoriamente comprare il modello ora in offerta.

La confezione della base verticale per PS5

Ricordiamo che PS5 Slim e PS5 Pro possono essere mantenute in orizzontale se non si possiede la base verticale, ma per alcuni postazioni da gioco questo è impossibile. Quello in offerta è ovviamente il prodotto ufficiale di Sony.