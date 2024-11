Kingdom Come: Deliverance 2 avrà finali differenti? Ecco la risposta di Warhorse

Gli sviluppatori di Warhorse hanno confermato in un recente livestream che Kingdom Come: Deliverance 2 avrà diversi finali e provvederà a raccontare il percorso di crescita di Henry rispetto al primo capitolo della saga.

Se infatti nell'originale Kingdom Come il personaggio è passato dall'essere un fabbro a diventare un cavaliere, nel nuovo capitolo lo vedremo affrontare le sfide necessarie per potersi definire un vero guerriero, con tutto ciò che tale status implica.

La presenza di finali multipli implica inoltre che il protagonista potrà intraprendere strade differenti, che lo porteranno a conservare i propri ideali oppure ad allontanarsi da essi, finendo anche per ammazzare degli innocenti in alcuni casi.

Sul piano del gameplay, gli autori hanno dichiarato che Kingdom Come: Deliverance 2 sarà in qualche modo meno ostico, nel tentativo di offrire una maggiore accessibilità soprattutto agli utenti che entreranno per la prima volta in contatto con la saga.