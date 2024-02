Samsung Galaxy S24 Ultra, la recensione: il re dei top di gamma Android è tornato!

In un mercato super affollato e ultra competitivo come quello degli smartphone Android, non è facile uscirsene ogni anno con un dispositivo che tracci una reale differenza col passato, nemmeno se ti chiami Samsung e sei uno dei più grandi produttori al mondo.

In questa recensione del Samsung Galaxy S24 Ultra sarà dunque molto interessante vedere come il top di gamma del colosso coreano ha interpretato il cambiamento in questo inizio 2024, a maggior ragione considerando come il modello precedente fosse un flagship eccellente ma comunque anche abbastanza conservativo. Samsung Galaxy S24 Ultra è il nuovo smartphone Android top di gamma del colosso coreano Le parole d'ordine in questo caso sembrano essere intelligenza artificiale e supporto: seguendo in un certo qual modo la strada battuta da Google con la gamma Pixel 8, Samsung Galaxy S24 Ultra offre tutta una serie di nuove feature basate sull'IA e un programma che prevede la bellezza di 7 anni di aggiornamenti software e patch, a fronte di un'innovazione tecnologica che c'è ma è piuttosto moderata e limitata ad alcuni aspetti. Con prezzi di listino che rimangono tra i più alti della categoria, pari a 1499€ per il taglio 12/256 GB, 1619€ per quello da 12/512 GB e 1859€ per il modello top da 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, Samsung Galaxy S24 Ultra non si acquista certamente per la sua convenienza, quindi andiamo a scoprire se riesce a riconfermarsi come il golden standard per la fascia alta.

Caratteristiche tecniche Si può dire che il corredo di accessori di Samsung Galaxy S24 Ultra sia inversamente proporzionale alla sua dotazione tecnica Come dicevamo in apertura, Samsung Galaxy S24 Ultra non si fa portatore di chissà quale innovazione tecnologica, e la sua scheda tecnica è per larga parte sovrapponibile a quella del suo diretto predecessore. Non rinuncia però a dotarsi di un SoC di ultima generazione, autentica conditio sine qua non per qualunque nuovo flagship che si affacci sul mercato. Dopo il riavvicinamento dello scorso anno, Samsung ha rinsaldato la partnership con Qualcomm, ospitando sul suo dispositivo il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 che abbiamo già avuto modo di apprezzare su smartphone orientati alle performance come il recente ROG Phone 8 Pro. Nulla da dire dunque sulle qualità di un processore destinato a essere il campione da battere nel prossimo futuro, affiancato come di consueto da una GPU Adreno 750.

In termini di memorie, Samsung Galaxy S24 Ultra opta per un unico taglio di RAM da 12 GB di tipo LPDDR5X, mentre a cambiare nei vari modelli è lo spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0, rispettivamente di 256 e 512 GB o 1 TB: superfluo sottolineare come si tratti in entrambi i casi delle tecnologie più veloci attualmente disponibili sul mercato. Fra le caratteristiche del top di gamma di casa Samsung non poteva mancare ovviamente la S-Pen, divenuta un vero e proprio status symbol negli ultimi anni e qui presente al solito posto e con funzionalità per larghissima parte ereditate da Galaxy S23 Ultra. Completa di tutto la componente connettività che comprende 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, supporto a Ultra Wideband e porta USB-C 3.2 con uscita video, mentre per quanto concerne la dotazione di accessori non c'è nessuna sorpresa: Samsung, come altri produttori, ha ormai imboccato la via della riduzione estrema, includendo nella confezione il solo cavo USB-C. Scheda tecnica Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensioni: 162.3 x 79 x 8.6

162.3 x 79 x 8.6 Peso: 232 grammi

232 grammi Display: Dynamic AMOLED 2X2 da 6.8 pollici Risoluzione QHD+ 3120 x 1440 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 2600 nit Aspect Ratio 19.5:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750

Adreno 750 RAM: 12 GB di tipo LPDDR5X

12 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0

256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori: Principale Wide 200 MP, f/1.7 Grandangolare Ultra-Wide 12 MP, f/2.2, 120° Tele 3x zoom ottico 10 MP, f/2.4 Tele 10x zoom ottico 50 MP, f/3.4

Fotocamera frontale: Principale Wide 12 MP, f/2.2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE

5.3 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: IP68

IP68 Colori: Titanium Gray Titanium Black Titanium Violet Titanium Yellow Titanium Blue Titanium Green Titanium Orange

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB | 14999,00€ 12 GB RAM + 512 GB | 1619,00€ 12 GB RAM + 1 TB | 1859,00€



Design Il design di Samsung Galaxy S24 Ultra cambia poco rispetto al passato, ma stavolta la cornice è in titanio Da quando Galaxy S22 Ultra l'ha sdoganato, il design squadrato del top di gamma Samsung è divenuto uno dei look più iconici e riconoscibili dell'intero panorama Android, di conseguenza non è sorprendente notare come il colosso coreano non abbia avuto la minima intenzione di stravolgerlo nemmeno con Samsung Galaxy S24 Ultra, dopo averlo già lasciato immutato lo scorso anno. Ciò non toglie comunque che alcune differenze ci siano, a cominciare dal telaio in titanio che va a sostituire l'alluminio utilizzato fino alla scorsa generazione. Samsung Galaxy S24 Ultra si allinea dunque al rivale storico iPhone 15 Pro per quanto riguarda la scelta di questo materiale, anche se qui non si registra un'apprezzabile riduzione del peso come in casa Apple: i 232 grammi dichiarati sono appena due in meno di quelli di Galaxy S23 Ultra, mentre dimensioni pari a 162.3 x 79 x 8.6 fanno registrare un lievissimo assottigliamento che onestamente si fatica a percepire. La cover posteriore è realizzata sempre in vetro Gorilla Glass con finitura opaca ed effetto satinato, due elementi che assicurano una buona presa e una notevole capacità di nascondere le impronte delle ditate. Anche la disposizione delle fotocamere è rimasta inalterata, con due file di obiettivi disposte verticalmente nell'angolo superiore sinistro della scocca. Lo schermo di Samsung Galaxy S24 Ultra è completamente piatto, abbandonando i bordi curvi del precedente modello Per scorgere qualche novità occorre spostarsi sullo schermo da 6.8 pollici che ora è completamente piatto, abbandonando dunque la leggera curvatura sui bordi che caratterizzava quello del precedente modello: cambia anche il materiale di rivestimento, ossia il nuovissimo vetro Gorilla Armor che promette una maggiore resistenza ai graffi e vanta un particolare trattamento antiriflesso. Sempre al suo posto invece il punch hole centrale che ospita la fotocamera frontale. Inalterata anche la posizione degli elementi sulla cornice: tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra, alloggiamento push-pull per la S Pen, speaker principale, porta USB-C e carrellino per un massimo di due nanoSIM in basso.

Impeccabile come sempre l'assemblaggio (non manca la consueta certificazione IP68 per la resistenza contro acqua e polvere) e degna di nota l'attenzione di Samsung all'impatto ambientale, con una percentuale sempre maggiore dei materiali costitutivi dello smartphone che provengono da fonti riciclate.

Display Il display di Samsung Galaxy S24 Ultra è eccellente e la copertura in Gorilla Armor riduce i riflessi Il display di Samsung Galaxy S24 Ultra non stabilisce veri e propri nuovi record, ma raccogliendo il meglio della tecnologia attualmente disponibile non fatica ad imporsi come uno dei migliori schermi sul mercato. Il pannello è un AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione QHD+ 3120 x 1440, che come accennavamo in precedenza stavolta è completamente piatto, un fattore che tra le altre cose rende più semplice e gratificante utilizzare la S-Pen fino ai bordi.

La luminosità di picco raggiunge il notevolissimo valore di 2600 nits, un bel salto in avanti rispetto ai 1750 nits del predecessore e che garantisce una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta: a questo contribuisce anche la copertura in Gorilla Armor, capace di ridurre in maniera convincente i riflessi senza provocare alcun fenomeno di distorsione. La frequenza di aggiornamento conferma i 120 Hz di valore massimo, scalabili dinamicamente fino a un minimo di 1 Hz a seconda del contenuto visualizzato grazie alla tecnologia LTPO: è vero, esistono smartphone che ormai vanno anche oltre in termini di refresh rate, ma mentiremmo se dicessimo che è un dettaglio di cui si sente la mancanza. Concludono la carrellata una modalità always-on display leggermente rivista, la solita accurata taratura dei colori di casa Samsung (presente anche una convincente funzione adattiva che regola le tonalità in base all'illuminazione ambientale) e il supporto per il formato HDR10+, indispensabile per godere al meglio dello streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+: stride però la perdurante assenza del Dolby Vision, figlia di ormai storici dissapori tra le due aziende.

Fotocamere Samsung Galaxy S24 Ultra mantiene praticamente lo stesso assortimento di fotocamere del predecessore Essendo il successore diretto di uno dei migliori smartphone Android della scorsa stagione dal punto di vista delle fotocamere, Samsung Galaxy S24 Ultra applica il più classico "squadra che vince non si cambia" alla sua offerta di sensori, andando ad apportare solo qualche piccolissima modifica o limando funzionalità e parametri già esistenti. Sul modulo posteriore ritroviamo dunque in splendida forma la principale da 200 MP, l'ultra-grandangolare da 12 MP e i due teleobiettivi da 3x e 5x, rispettivamente da 10 MP e 50 MP. Partendo proprio da questi ultimi, potrebbe apparire come un downgrade la scelta dell'azienda coreana di ridurre l'ingrandimento dello zoom ottico (che su Galaxy S23 Ultra arrivava a 10x), ma in realtà la maggiore definizione del sensore produce risultati indubbiamente migliori a 5x, e spingendosi oltre l'intervento del digitale non fa assolutamente sentire la mancanza di un obiettivo dedicato. Lo zoom ottico 5x di Samsung Galaxy S24 Ultra in azione Come dicevamo, nulla cambia tecnicamente nella principale da 200 MP, che dunque scatta di default a 12 MP unendo 16 pixel in uno, ma consente anche di usare la modalità Pro per fotografare a 50 MP con pixel binning 4 in 1 o di sfruttare per intero la risoluzione, producendo però in questo caso file di dimensioni enormi (e con una quantità di dettaglio difficile da apprezzare soprattutto sullo schermo dello smartphone). Qualche piccola novità la si può trovare andando a spulciare tra le funzioni di scatto avanzate, mentre è più palpabile la migliore gestione dei colori di questa fotocamera rispetto a quella di Galaxy S23 Ultra, che in alcuni casi virava un po' troppo verso il giallo.

Volendo proprio andare a trovare il pelo nell'uovo, le foto di soggetti in movimento e quelle in notturna non sono probabilmente il meglio che si è mai visto su uno smartphone, ma per tutte le altre occasioni Samsung Galaxy S24 Ultra produce immagini di assoluta eccellenza. Sempre positivo il contributo dell'ultra-grandangolare da 12 MP, comunque invariata rispetto a un anno fa, e lo stesso si può dire della frontale da 12 MP, che potendo contare anche sull'autofocus si conferma come una delle migliori sulla piazza per qualità dei selfie.

Poche le novità anche lato video, altro fiore all'occhiello dell'offerta di Samsung Galaxy S24 Ultra: si può registrare fino a 8K a 30 FPS, ma scendendo a 4K si raggiungono i 60 FPS con tutte le fotocamere (con la possibilità di passare da una all'altra senza interrompere la ripresa) e a QHD si ottiene la migliore stabilizzazione elettronica possibile. L'intelligenza artificiale mette lo zampino anche nella componente fotografica di Samsung Galaxy S24 Ultra, non tanto per le varie assistenze allo scatto quanto piuttosto per alcune nuove funzionalità di editing delle immagini che si spingono fino alla possibilità di spostare o cancellare gli elementi selezionati, con il software che si occupa di riempire i buchi in maniera il più possibile coerente. È bene o male quello che si è già visto con il Magic Editor di Pixel 8 Pro, con un procedimento qui però più snello dato che non è necessario fare l'upload della foto prima di poterla modificare: i margini di miglioramento non mancano, ma la strada tracciata è senza dubbio promettente (o inquietante, a seconda dei punti di vista). +7

Batteria La batteria di Samsung Galaxy S24 Ultra è la stessa del predecessore, ma l'autonomia è migliore Sul fronte della batteria, Samsung ha riproposto lo stesso impianto visto su Galaxy S23 Ultra, fornendo il suo nuovo dispositivo del medesimo modulo da 5000 mAh. A parità di condizioni migliora però l'autonomia, evidentemente grazie a una migliore ottimizzazione del nuovo SoC, consentendo dunque a Samsung Galaxy S24 Ultra di chiudere una giornata anche molto intensa con un discreto margine. Certo, la scelta di attivare l'always on display, di settare la risoluzione dello schermo alla qualità massima o lo sfruttamento intenso della S-Pen sono tutti fattori che spostano l'ago della bilancia, ma la sostanza rimane quella. Come diversi altri flagship poi, Samsung Galaxy S24 Ultra preferisce non affidarsi a sistemi di ricarica particolarmente rapidi nell'ottica di una migliore conservazione del modulo batteria: di conseguenza i valori risultano inalterati dal modello dello scorso anno, con l'alimentazione via cavo che arriva a un massimo di 45 W (sufficiente a riempire il serbatoio fino al 65% in 30 minuti circa) e quella wireless che non supera i canonici 15 W. Niente per cui entusiasmarsi insomma, ma ci si può consolare con il ritorno della ricarica inversa disponibile anche in forma wireless a 4.5 W, utile per dare una botta di vita ad auricolari o altri dispositivi compatibili.

Videogiochi e prestazioni Samsung Galaxy S24 Ultra fa girare i videogiochi al massimo della qualità Le qualità strettamente tecniche di Samsung Galaxy S24 Ultra bastano da sole per capire come lo smartphone sia un eccellente strumento per godere di videogiochi quali Honkai: Star Rail, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal o Genshin Impact: fra display e processore migliori in circolazione, un definito audio stereo, un convincente motore per le vibrazioni e un migliorato sistema di raffreddamento che non porta mai lo smartphone a scaldarsi con un uso normale, c'è letteralmente tutto ciò che serve per giocare al top delle condizioni. Il dispositivo è anche capace di soddisfare delle moderate esigenze di personalizzazione dell'esperienza di gioco, per mezzo della modalità Game Booster che consente di modificare alcuni parametri e scegliere come allocare le risorse: è disponibile anche un menu rapido richiamabile in qualunque momento per cambiare le cose senza interrompere il gioco in esecuzione, seppur non sia decisamente al livello di quanto visto in altri smartphone anche più modesti. Degna di menzione anche l'app Gaming Hub che raccoglie i titoli in memoria e offre una selezione di free to play e giochi istantanei, buoni per i momenti morti ma che non sono proprio l'espressione più raffinata del mobile gaming.





Andando a vedere i benchmark, Samsung Galaxy S24 Ultra fa prevedibilmente registrare numeri da primo della classe, forte di un chipset come lo Snapdragon 8 Gen 3 che è già diventato il golden standard per i prossimi mesi. Se con un mostro di potenza come il recente ROG Phone 8 Pro il duello è parecchio serrato, mettere i valori a confronto con quelli del precedente modello rende evidente i progressi del sistema, andando a confermare i numeri ufficiali che parlano di un incremento di potenza del 30% per quanto riguarda la CPU e del 25% per la GPU. Difficile - se non impossibile - mettere in difficoltà Samsung Galaxy S24 Ultra con un utilizzo normale, per quanto intenso esso sia, ed è anche per questo motivo che i risultati dello stress test non proprio all'altezza di altri top di gamma non dovrebbero impensierire chi non è fissato con i numeri e le percentuali. Samsung Galaxy S24 Ultra non esce indenne dallo stress test come altri flagship, ma nell'uso normale questa difficoltà non si nota affatto

Esperienza d’uso L'offerta di app e funzionalità di Samsung Galaxy S24 Ultra è tra le più complete sul mercato Condividendo le stesse forme del predecessore, Samsung Galaxy S24 Ultra si conferma come uno smartphone senza dubbio imponente, assolutamente off-limits per le tasche dei jeans e non proprio ideale da utilizzare con una mano sola: la scelta del titanio al posto dell'alluminio come materiale per il telaio rende forse la presa meno scivolosa, ma la sostanza rimane quella di un dispositivo che non si sceglie di sicuro per la sua ergonomia. Tutto il resto però è di livello superiore, a partire da una componente telefonica che soprattutto in termini di qualità audio è quanto di meglio si possa desiderare in ambito Android. Ottima anche la performance dei sensori biometrici, con il veloce e preciso lettore per le impronte digitali nuovamente incastonato sotto lo schermo e un riconoscimento del volto 2D garantito dal sistema di sicurezza proprietario Knox che funziona anche in condizioni di scarsa illuminazione. La S-Pen di Samsung Galaxy S24 Ultra è un validissimo alleato per la produttività e lo svago In Samsung Galaxy S24 Ultra fanno poi il loro ritorno tutta una serie di caratteristiche oramai iconiche per il flagship di casa, a cominciare dalla S-Pen che si conferma uno strumento eccezionale in termini sia di produttività sia di svago, e che grazie al pulsante integrato può trasformarsi anche in un telecomando utile per una marea di funzioni contestuali. Impossibile poi non citare la mai troppo lodata modalità DeX, che permette di collegarsi in wireless o via cavo a un monitor e sfruttare un'interfaccia desktop per trasformare lo smartphone in un piccolo PC, usando il touchscreen come trackpad o tastiera: una soluzione che per semplicità ed efficacia continua a non avere praticamente eguali. Spostandoci sul lato software, Samsung Galaxy S24 Ultra regala grandi gioie ma anche qualche piccolo dolore che si fa indubbiamente sentire: ci riferiamo in particolare all'impostazione dell'interfaccia proprietaria OneUI 6.1 basata su Android 14, che inizia a dare qualche preoccupante segno di stanchezza e di confusione, relegando per esempio le nuove funzionalità IA del dispositivo in un sottomenu che non rende assolutamente giustizia a quelli che dovrebbero essere i veri e propri piatti forti dell'esperienza.

Parlando proprio di tutto ciò che lo smartphone consente di fare con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si tratta di caratteristiche quasi sempre interessanti e potenzialmente utili, ma che non si può dire funzionino alla perfezione o rappresentino una rivoluzione nello sfruttamento del dispositivo. L'intelligenza artificiale è senza dubbio la feature più curiosa di Samsung Galaxy S24 Ultra Oltre alle opzioni di editing delle immagini di cui abbiamo già parlato, c'è la traduzione istantanea del testo applicabile anche a messaggi e mail che rende più snella un'operazione che altrimenti richiederebbe una app esterna; sempre in tema di parole scritte, i suggerimenti per la formattazione correggono eventuali errori di ortografia e propongono diversi stili (professionale, informale, educato e così via) per modificare il tono della conversazione, un'opzione che sinceramente abbiamo trovato più curiosa che realmente utilizzabile.

L'IA è poi in grado di sintetizzare gli articoli sul web, producendo riassunti piuttosto efficaci anche di pezzi particolarmente lunghi e complessi; navigando è possibile poi sfruttare la funzione Cerchia e Cerca, attivando la quale è sufficiente tracciare un segno attorno a un testo o un oggetto in una foto (i volti umani non sono fortunatamente supportati) per far comparire subito i risultati di una ricerca su Google.

Gli articoli di Multiplayer.it sono troppo lunghi? L'IA di Samsung Galaxy S24 può sintetizzarli per voi Ancora, l'applicazione di registrazione vocale proprietaria permette di avere una trascrizione - invero non ancora precisissima - delle proprie note vocali, e dulcis in fundo l'intelligenza artificiale può intervenire anche nelle chiamate, traducendo (quasi) in tempo reale una conversazione telefonica: si tratta di una feature per ora eccezionale solo sulla carta, dato che all'atto pratico il suo utilizzo è limitato principalmente da una certa macchinosità e dai tempi piuttosto lunghi di elaborazione della sintesi vocale che potrebbero realisticamente scoraggiare o innervosire l'interlocutore. Come appare abbastanza evidente, dunque, Samsung si è messa sulla scia di Google per quel che concerne l'enfasi posta sull'IA, ma non solo: sempre in direzione Mountain View si è guardato per garantire a Samsung Galaxy S24 Ultra 7 anni di supporto tra major update e patch di sicurezza, ponendolo proprio assieme a Pixel 8 in cima alla classifica degli smartphone potenzialmente più longevi. Una nota indubbiamente molto lieta che però si accompagna a un grosso punto di domanda proprio relativo alle funzionalità di intelligenza artificiale: Samsung ha infatti dichiarato che l'accesso a tali feature sarà gratuito per i dispositivi Galaxy supportati fino al 2025, mentre quello che avverrà in seguito è avvolto nel più fitto mistero.