Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarebbe nella fase di QA testing, apparsi degli indizi su Steam

Gli ultimi movimenti registrati su Steam dalla pagina di Elden Ring sembrerebbero suggerire che i lavori sull'attesa espansione Shadow of the Erdtree potrebbero essere nella fasi finali e di conseguenza l'uscita potrebbe non essere troppo lontana.

Visitando SteamDB è possibile notare nella cronologia degli aggiornamenti di Elden Ring numerose modifiche avvenute proprio nelle ultime ore. Alcune di queste includono i tag "qa-release", "dev-release" e "dev-debug", che sembrerebbero suggerire che il DLC sia nella fase di controllo qualità, che solitamente avviene in una fase molto avanzata dei lavori.