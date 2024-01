Elden Ring: uno YouTuber a realizzato una spiegazione completa della lore, dura solo 36 ore

Quanto può durare un'impresa del genere? SmoughTown ha in realtà pubblicato piccoli video di spiegazione della lore fin dal periodo di uscita di Elden Ring, ma solo recentemente ha realizzato una versione completa. L'epica trilogia è un vero e proprio viaggio, che va dalla spiegazione dei retroscena di personaggi come Malenia alla teorizzazione di misteri cosmici e di idee che sono state solo sfiorate nel gioco.

L'attesa per Elden Ring Shadow of the Erdtree è veramente difficile da sopportare per molti, ma perlomeno i content creator anche dopo due anni dall'uscita del gioco base non hanno smesso di realizzare video dedicati. Ad esempio, lo YouTuber SmoughTown ha da poco completato quella che può essere considerata un'impresa: ha spiegato l'intera lore del gioco in tre video, per un totale di 36 ore di filmati .

Elden Ring Shadow of the Erdtree, cosa sappiamo?

Le informazioni ufficiali su Elden Ring Shadow of the Erdtree si fermano al fatto che il gioco è stato annunciato senza una data e che, pochi mesi fa, il team era ancora in pieno sviluppo, il che farebbe intendere che manchi ancora un po' di tempo.

I rumor su Elden Ring Shadow of the Erdtree continuano a puntare il dito verso febbraio e su Steam ci sono stati movimenti sospetti per dei file legati ai DLC di Elden Ring, ma questo non significa che il contenuto sia in arrivo.