Final Fantasy 7 Rebirth: nuovi video mostrano gare Chocobo, evocazioni e combattimenti

Durante il più recente Taipei Game Show, Square Enix ha mostrato una serie di frammenti di Final Fantasy 7 Rebirth, che sono poi stati condivisi online da Genki, noto account Twitter che tratta di videogiochi provenienti dal Giappone.

Il primo video permette di vedere il minigioco delle corse dei Chocobo, che sono in pratica un gioco di kart completo di piste ed elementi da raccogliere per ottenere la vittoria contro gli avversari.

Il video, così come i successivi, è in giapponese e cinese mandarino, vista la sede. Non abbiamo una traduzione in inglese di quanto detto, ma basta ciò che viene mostrato per comprendere il contenuto.