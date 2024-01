The Witcher: la stagione 5 della serie Netflix è già in pre-produzione, sarà girata rapidamente

Il sito Redanian Intelligence, dedicato al mondo di The Witcher, ha svelato che la Stagione 5 della serie TV di Netflix è già in produzione. Il team sta scrivendo la quinta stagione, nel mentre la quarta stagione sta per essere girata.

Il piano di Netflix sarebbe di girare la quarta e la quinta stagione di The Witcher una dopo l'altra. Secondo la testata che ha condiviso il report, pare più che possibile che ciò accada visti i tempi di lavoro dei due progetti.

La quarta stagione richiederà fino a ottobre 2024, si afferma, per essere girata, quindi a quel punto la sceneggiatura della quinta stagione sarà pronta per permettere al cast di iniziare subito le riprese, dopo solo una piccola pausa. La quinta stagione inizierebbe le riprese non più tardi di inizio 2025.