The Witcher, serie Netflix: Laurence Fishburne si unisce al cast della Stagione 4

Fishburne dunque si unisce a Liam Hemsworth, che sostituirà Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Ciri) e Joey Batey (Ranuncolo) per la nuova stagione della serie, la cui produzione inizierà nella primavera di quest'anno.

Netflix ha svelato che Laurence Fishburne , il Morpheus della trilogia di Matrix e attore di molti altri film di successo, si è unito al cast della Stagione 4 di The Witcher , in cui interpreterà il ruolo di Regis .

Cosa accadrà nella Stagione 4 di The Witcher?

La Stagione 4 di The Witcher adatterà "Il Battesimo del Fuoco", il terzo romanzo scritto da Andrzej Sapkowski, che vede Geralt alla ricerca di Ciri dopo gli eventi finali della stagione precedente. Durante questo viaggio incontrerà Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, o semplicemente Regis, un medico e raffinato gentiluomo che nasconde un oscuro segreto.

Questo personaggio ha un ruolo importante anche nell'espansione Blood and Wine di The Witcher 3: Wild Hunt, per quanto ricordiamo che i giochi di CD Projekt RED non fanno parte della canone della serie.

Non è l'unica produzione a tema The Witcher in arrivo su Netflix. La piattaforma infatti alla fine del 2024 accoglierà anche The Witcher: Sirens of the Deep, un film animato ambientato tra l'episodio 5 e 6 della prima stagione della serie live action e che vedrà lo Strigo indagare su un mistero legato a un villaggio costiero, venendo suo malgrado coinvolto in una guerra tra umani e sirenette.