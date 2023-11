The Witcher: Sirens of the Deep, secondo teaser trailer il film Netflix

The Witcher: Sirens of the Deep si mostra con un secondo teaser trailer, che arriva in concomitanza con il video di presentazione del nuovo film d'animazione Netflix basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski.

In arrivo alla fine del 2024, il lungometraggio si colloca cronologicamente durante la prima stagione della serie live action di The Witcher e vede il ritorno di Doug Cockle, il doppiatore che ha prestato la propria voce a Gertalt di Rivia nei giochi di CD Projekt RED, che verrà affiancato dagli attori Anya Chalotra e Joey Batey.

Come riportato nella notizia del trailer di annuncio, The Witcher: Sirens of the Deep vedrà lo Strigo indagare sui misteriosi eventi che hanno colpito un villaggio costiero, venendo in contatto con le creature che abitano un regno sottomarino.