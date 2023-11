GTA 6 potrebbe avere un bambino tra i personaggi della storia, per la prima volta

Si tratta comunque di una voce di corridoio dalla provenienza alquanto dubbia, ma corrisponderebbe a un altro leak emerso in precedenza, dando una certa consistenza all'idea in questione, ovvero che tra i personaggi rilevanti nella storia ve ne sia uno particolarmente giovane, praticamente una cosa inedita per la serie Grand Theft Auto.

Una situazione inedita

Lucia avrebbe un figlio piccolo e questo, a quanto pare, comparirebbe all'interno della storia del gioco. Sembra si tratti di brevi presenze nelle scene d'intermezzo, ma si tratterebbe comunque di qualcosa di assolutamente inedito per la serie Rockstar Games.



Grand Theft Auto ha finora evitato di mostrare bambini o ragazzi giovani all'interno del mondo di gioco, anche per non incappare in problemi legati alla violenza presente in questo e associata a soggetti chiaramente sensibili.

In GTA 5, Michael ha dei figli ma questi sono praticamente "adulti", dunque la situazione sarebbe diversa in questo caso: secondo quanto riferito, il figlio di Lucia sarebbe molto giovane e dovrebbe comparire solo nelle scene d'intermezzo, in maniera simile a quanto accade con il giovane Jack Marston in Red Dead Redemption.

In ogni caso, prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio, mentre ricordiamo che Rockstar Games ha annunciato che il primo trailer di GTA 6 verrà mostrato all'inizio di dicembre.